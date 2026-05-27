La nueva cárcel de Recreo en Santa Fe estará lista en tres meses y podrá alojar a casi 900 presos

La nueva cárcel que el Gobierno de Santa Fe construye en Recreo ingresó en la etapa final y, según confirmaron autoridades provinciales, comenzará a funcionar dentro de aproximadamente tres meses. La Unidad Penitenciaria Nº 9 tendrá capacidad para alojar a 891 internos y forma parte del ambicioso plan carcelario impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro para enfrentar la sobrepoblación en comisarías y unidades penitenciarias.

La confirmación fue realizada este miércoles durante una recorrida oficial de funcionarios santafesinos junto a una delegación del Gobierno de Chile, que visitó la obra para conocer el modelo constructivo implementado en la provincia.

La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, detalló que la obra ya presenta un 95% de avance y adelantó que la habilitación está cada vez más cerca. “En aproximadamente tres meses la vamos a poder empezar a utilizar”, aseguró la funcionaria durante la recorrida por el complejo penitenciario de Recreo.

El nuevo penal permitirá aliviar la situación crítica de las comisarías, especialmente en la ciudad de Santa Fe y Rosario, donde actualmente hay detenidos alojados en dependencias policiales por falta de espacio penitenciario.

Según explicó Masneri, desde el inicio de la gestión provincial se redujo en 430 la cantidad de presos en comisarías, aunque al mismo tiempo aumentó fuertemente la población carcelaria. “Tenemos 3.000 presos más en el Servicio Penitenciario porque existe un crecimiento poblacional de tres detenidos por día”, advirtió.

La cárcel contará con pabellones preparados para alojar a 80 personas cada uno y tendrá sectores diferenciados para hombres y mujeres.

El proyecto contempla:

Dos módulos para internos varones;

Un módulo destinado a mujeres;

Un nuevo edificio de control;

Refuerzo del cerco perimetral;

Sistemas de seguridad y tecnología penitenciaria.

La infraestructura fue diseñada bajo un esquema de alta seguridad edilicia y con criterios similares a los aplicados en la Unidad Penitenciaria de Piñero.

Chile puso el foco en el modelo santafesino

La recorrida también contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, quienes destacaron la rapidez de ejecución de las obras penitenciarias santafesinas.

Loreto González, representante de la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura del gobierno chileno, aseguró que el presidente José Antonio Kast impulsó la visita a Santa Fe para analizar el modelo local. “Nos llamó mucho la atención la innovación del método constructivo y los plazos de obra”, afirmó.

La funcionaria explicó que en Chile una cárcel demanda entre cuatro y siete años de construcción, mientras que Santa Fe logró acelerar los tiempos para responder a la crisis de sobrepoblación carcelaria.

Un plan de expansión penitenciaria

La cárcel de Recreo forma parte de un plan integral que incluye cinco nuevas cárceles y dos ampliaciones penitenciarias en toda la provincia.

Además de la obra en Recreo, la delegación chilena también visitó en Piñero la futura cárcel de máxima seguridad conocida como “El Infierno”, destinada al alojamiento de presos de alto perfil, narcos y sicarios.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es ampliar rápidamente la capacidad penitenciaria y mejorar las condiciones de seguridad en todo el sistema carcelario santafesino.