Colón: comenzó el hormigonado de cordones cuneta para el asfaltado en Boulevard Gaillard

El municipio inició una nueva etapa de obra en Boulevard Gaillard, en el tramo comprendido entre Sanguinetti y Perón. Los trabajos forman parte de una intervención integral que contempla cordones cuneta, caminador central, asfaltado en caliente y alumbrado LED.

La Municipalidad de Colón avanza con una nueva etapa de transformación urbana sobre Boulevard Gaillard, donde comenzaron los trabajos de hormigonado correspondientes a los cordones cuneta, como paso previo al futuro asfaltado en caliente del sector.

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre Sanguinetti y Perón y forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la conectividad, la circulación, la seguridad vial y la calidad del espacio público en una zona clave de la ciudad.

En el inicio de los trabajos, el intendente, José Luis Walser, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara, dialogaron con vecinos y trabajadores municipales.

El inicio del hormigonado marca un avance concreto dentro de una intervención que contempla obras duraderas y de calidad, ejecutadas con recursos municipales y con una mirada puesta en el desarrollo urbano de Colón.

Una obra integral para mejorar la circulación

Los trabajos sobre Boulevard Gaillard incluyen la construcción de cordones cuneta, caminador central, asfaltado en caliente y la incorporación de alumbrado LED, configurando una intervención completa para ordenar y jerarquizar el sector.

La planificación apunta a generar circuitos más seguros, ágiles y funcionales, tanto para vecinos como para quienes transitan diariamente por esta arteria de la ciudad.

Hormigonado y preparación para el asfaltado

En esta etapa se inició el hormigonado de los frentes de cordón cuneta, tarea fundamental para consolidar la estructura de la futura calzada y garantizar una obra resistente, ordenada y preparada para el posterior asfaltado en caliente.

Las cuadrillas municipales trabajan en el sector con maquinaria, camiones hormigoneros y equipamiento específico, avanzando de manera coordinada en los distintos frentes de obra.