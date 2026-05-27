Preocupación por el Tribunal de Cuentas

En relación con las declaraciones efectuadas por el gobernador Rogelio Frigerio en el programa “Cuestión de Fondo”, emitido el pasado 20 de mayo, donde afirmó que “el control sobre la gestión pública está completamente garantizado”, desde la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción consideramos necesario realizar una aclaración.

Entendemos que el gobernador describe el funcionamiento histórico del Tribunal de Cuentas de la provincia. Y justamente ese esquema institucional es el que nosotros defendemos.

Durante años, el organismo funcionó a través de un cuerpo técnico especializado de auditoría, con capacidad profesional e independencia para investigar el uso sistemático de los recursos públicos. Muchos de los informes que dieron origen a investigaciones judiciales relevantes en Entre Ríos surgieron precisamente a partir de ese esquema de control.

Defendemos un sistema de control que, con sus virtudes y limitaciones, venía funcionando a través de un cuerpo técnico especializado de auditoría, con capacidad profesional e independencia para investigar el uso de los recursos públicos.

Por eso creemos que la Acordada N° 343/2026 implica un cambio institucional profundo, al desmantelar el Cuerpo de Auditoría como estructura técnica específica y redistribuir sus funciones dentro de las vocalías.

Nuestra preocupación no se refiere al Tribunal de Cuentas que actuó hasta ahora, sino al que puede surgir después de esta reforma.

“El gobernador describe el control que existía hasta ahora. Nosotros advertimos sobre el que puede desaparecer”.