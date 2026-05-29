Viernes con elevada nubosidad y máximas de hasta 19°C en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este viernes 29 de mayo se presenta con elevada nubosidad en Entre Ríos, aunque sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas rondarán los 12 y 13 grados, mientras que las máximas esperadas llegarían a 19 grados.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados. Allí también se prevé un día con importante presencia de nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 15 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día con cielo nublado y mayormente nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 12 grados de mínima y 16 grados de máxima, con cielo con importante nubosidad.