Con fondos propios, Colón impulsa un plan histórico de obras públicas

El intendente de Colón, José Luis Walser, avanza con pavimentación, saneamiento pluvial, renovación de espacios públicos y el inicio del Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto en la calle céntrica 12 de Abril.

En un comunicado, se indicó que la Municipalidad de Colón tiene previsto para este 2026 un plan de inversión histórica de 4.500 millones de pesos destinados íntegramente a infraestructura urbana. Lo distintivo de este despliegue de obras radica en que se financia en su totalidad con recursos y fondos propios genuinos.

"Este hito es el resultado directo del denominado Modelo Colón de gestión, iniciado por el intendente José Luis Walser en diciembre de 2019, caracterizado por un esquema de administración ordenada, transparente y con superávit fiscal por quinto año consecutivo, volcando el esfuerzo y las tasas de los contribuyentes locales en beneficios tangibles para la comunidad", se destacó oficialmente.

En ese sentido, se añadió: "A diferencia de los parches tradicionales, la planificación de la gestión municipal prioriza las obras preliminares e invisibles. Antes de avanzar con las etapas de asfalto, las cuadrillas ejecutan las tareas estructurales bajo tierra: recambio y extensión de la red cloacal, tendido de la nueva red de agua potable por vereda y optimización de desagües pluviales. Esta metodología busca garantizar obras de alta calidad, eficientes y duraderas en el tiempo, evitando rupturas futuras del pavimento nuevo. Además, todas las obras finalizan con nuevo tendido de alumbrado LED".

Cuatro frentes simultáneos y pavimentación estratégica

En primer lugar, se indicó que el ejido urbano presenta actualmente un ritmo de trabajo sin precedentes, distribuyéndose la maquinaria municipal en múltiples puntos estratégicos de la ciudad:

Se ejecutan en paralelo cuatro frentes activos que definen los niveles de las calles y solucionan problemas históricos de anegamiento por lluvias en los barrios Tiro, El Ombú, Hipólito y Medalla Milagrosa.

Además, avanzan los trabajos de infraestructura vial sobre las calles Peyret y Boulevard Gaillard, optimizando la conectividad y la transitabilidad de la zona y generando circuitos ágiles y seguros. En el caso de Peyret, las tareas incluyeron previamente la modernización integral de la red troncal de agua.

Modernización céntrica y espacios públicos

"La transformación urbana de Colón también apunta a potenciar su perfil turístico, comercial y cultural mediante dos proyectos de gran envergadura. Un Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto en la Calle 12 de Abril, que tras realizarse los llamados a licitación pública, se inician las obras en la principal arteria céntrica de la ciudad. El proyecto contempla la unificación de veredas, instalación de luminarias LED, reorganización del espacio público y soterramiento de servicios para jerarquizar el comercio y el turismo local", se detalló desde el municipio.

Asimismo, se subrayó que la renovación total de la Plaza Washington, un tradicional espacio de la Ciudad, está siendo remodelado de manera integral para convertirse en un punto de encuentro moderno, accesible y seguro para las familias colonenses.

Además, se precisó que comenzaron los trabajos en el predio de 84 hectáreas del Parque Industrial Mixto donde podrán radicarse empresas e industrias con importantes incentivos fiscales, generando desarrollo para la Ciudad y la región. "Ya se están llevando a cabo reuniones con interesados en adquirir lotes", se agregó.

"Con este paquete de medidas, financiado con el aporte de los vecinos y ejecutado bajo un plan rector diseñado para el desarrollo sustentable de las próximas décadas, el "Modelo Colón" ratifica que la eficiencia fiscal y la transparencia administrativa se traducen de forma directa en una mejor calidad de vida", se finalizó.