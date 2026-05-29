Vóleibol: con presencia entrerriana, Argentina logró dos triunfos ante Venezuela

La selección argentina masculina de vóleibol cerró su paso por Misiones con dos triunfos en sets corridos ante Venezuela, en el marco de su preparación para el debut en la VNL, que será el 10 de junio en Brasil.

En otra noche vibrante en el Cepard, el elenco nacional se impuso este jueves por 3-0, con parciales de 25-19, 25-19, 25-18. La figura fue Luciano De Cecco y el máximo anotador Germán Gómez, que firmó 15 puntos.

Un andar similar había tenido dos días antes, donde también se llevó el primer duelo de la serie en tres sets (25-19, 25-18, 25-19), con Jan Martínez como MVP. Esa noche, Gómez compartió el podio de goleador con el paranaense Luciano Vicentín, ya que ambos anotaron 15 puntos.

Tras estos partidos en Misiones, los dirigidos por Horacio Dileo volverán a verse las caras ante el seleccionado venezolano el próximo martes, cuando se enfrenten en Buenos Aires.

En tanto, la preparación para la Liga de Naciones tendrá su último amistoso el 6 de dicho mes en Rosario, donde Argentina se medirá contra Bulgaria.