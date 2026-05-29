Sudamericana: Boca enfrentará a O’Higgins, Lanús a Cienciano y Tigre a Nacional de Montevideo

Tras la eliminación de la Libertadores, Boca se cruzará a otro rival chileno: O'Higgins.

Boca, Lanús y Tigre conocieron este viernes sus rivales para los playoffs de la Copa Sudamericana, luego de un sorteo realizado en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Tanto el Xeneize como River quedaron del mismo lado del cuadro y podrían cruzarse en semifinales.

El conjunto Azul y Oro primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

El Millonario, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.

Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.