“El alto promedio de edad va a tener un costo”, expresó Marcelo Fuentes

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Marcelo Fuentes manifestó que “en noviembre del año pasado dije que en el Mundial que ganamos, Lionel Scaloni se había encontrado con un recambio natural y aparecieron los chicos que dieron tantos logros. Que para este torneo que se aproxima iba a depender de la calidad del recambio y veo que los que van a defender título son los que jugaron en Qatar 2022. No hubo un recambio que supere a esos futbolistas”.

A lo que agregó: “No veo 90 minutos del mejor jugador nuestro, Lionel Messi, como fue el Mundial pasado, de hecho, viene de salir de la cancha con una molestia en Inter. Es por esto que imagino que en el primer partido saltarán a la cancha los que nos defendieron en los logros pasados”.

Enseguida, Fuentes resaltó: “Considero que el alto promedio de edad va a tener un costo, lógicamente que como hincha sueño con ser campeón del mundo otra vez, pero vamos con dos centrales que no están bien, Cuti Romero se recuperar de una lesión y Otamendi llega con 39 años”.

Y siguió: “En relación al Mundial anterior, acá se sumaron edades. Messi es competitivo por naturaleza, pero viene de una Liga que no es tan competitiva, creo que se mantuvo más activo Paredes en la Liga de Argentina que jugó más y corrió más. De Paul es otro que cambió de competición y ya no corre tanto como antes”.

De todos modos, aclaró que “ahora hay que esperar que arranque el campeonato porque cuando estos chicos se ponen la camiseta de Argentina tienen una sed de gloria tremenda”.

E insistió: “Hay que ver cómo están los muchachos que nos dieron grandes logros, considero que estamos bien, pero estamos con muchos jugadores tocados y eso preocupa un poco”.

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