Un año sin cepo cambiario: los argentinos compraron más de USD 36.000 millones en los últimos 12 meses

En abril, la compra de dólares por parte de argentinos superó los USD 2.000 millones, según cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Desde que se flexibilizó el cepo cambiario en abril de 2025, las adquisiciones individuales de divisas ya superan los 36.000 millones de dólares.

El reporte sobre el Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA detalló que las personas físicas compraron en total USD 2.727 millones en billetes y vendieron 435 millones de dólares. Participaron 1,5 millones de compradores y 750 mil vendedores. Comparado con marzo, las compras aumentaron en USD 364 millones, mientras que las ventas descendieron en 31 millones de dólares.

En abril del año pasado, luego de que se flexibilizaran las restricciones para la compra de dólares, las personas físicas adquirieron 2.077 millones de dólares, según datos oficiales. Durante los primeros días tras la medida, alrededor de un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

La demanda de divisas mantuvo un ritmo creciente en los meses posteriores: en mayo se registraron compras por USD 2.283 millones, en junio la cifra subió a USD 2.468 millones y en julio alcanzó los USD 3.473 millones de dólares. En agosto, el volumen bajó a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se alcanzó el pico del período, con USD 5.130 millones, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones legislativas y la mayor dolarización.

En octubre, coincidiendo con los comicios de medio término, el monto negociado se mantuvo alto pero descendió levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de forma significativa a USD 1.597 millones, con la participación de poco más de 1,1 millones de personas.

Durante diciembre, la demanda volvió a crecer: cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras por USD 2.613 millones, mientras que en febrero 1,5 millones adquirieron USD 2.368 millones, mientras que en marzo se ubicó en 2.363 millones de dólares. Desde el relajamiento de las restricciones cambiarias en abril de 2025, el total adquirido por personas físicas en el segmento formal alcanzó los 36.028 millones de dólares.

Tras la flexibilización del cepo cambiario, los argentinos vendieron dólares por un total de USD 5.269 millones, lo que resultó en un saldo neto de compras de 30.759 millones de dólares. Si se suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario asciende a 41.876 millones de dólares.

El equipo económico mantiene cautela respecto a una apertura total del mercado cambiario. Ya se avanzó en algunas flexibilizaciones, como permitir retiros ilimitados de dólares con tarjeta de crédito en el exterior y exceptuar a exportadores individuales de la obligación de liquidar divisas.

Sin embargo, al mismo tiempo, el mes pasado se endurecieron los controles sobre el “rulo” realizado con operaciones entre el dólar MEP y el contado con liquidación, que suelen usarse para obtener beneficios especulativos.

El Gobierno sostiene que la liberalización completa para las empresas solo se aplicará cuando el tipo de cambio y otros indicadores económicos evidencien estabilidad. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, señaló Santiago Bausili, titular del BCRA en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad.

Con esa estrategia se busca evitar un retroceso, ya que restablecer restricciones después de una apertura podría acarrear mayores complicaciones. Como referencia, citan lo ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, que volvió a imponer el cepo cambiario en respuesta a la volatilidad registrada en el último año de su mandato.

Balance cambiario y reservas

Según Infobae, en abril, el balance cambiario arrojó un superávit de USD 1.333 millones en la cuenta corriente, impulsado principalmente por ingresos netos en la cuenta “Bienes” por USD 2.946 millones y en “Ingreso secundario” por 10 millones de dólares. Estos ingresos fueron contrarrestados parcialmente por salidas netas en “Ingreso primario” (USD 949 millones) y “Servicios” (USD 674 millones).

La cuenta financiera también presentó un superávit de USD 1.048 millones, resultado de los aportes positivos del “Sector Financiero” (USD 1.001 millones) y del “Gobierno Nacional y BCRA” (USD 954 millones), este último explicado por ingresos provenientes de nuevas emisiones del Gobierno Nacional por USD 1.325 millones en el mercado local. Estas cifras fueron en parte compensadas por egresos netos del “Sector Privado No Financiero” (USD 479 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (USD 428 millones).

Las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en USD 2.464 millones, cerrando el mes pasado en 44.516 millones de dólares. Este aumento se debió principalmente a compras de divisas del BCRA en el mercado de cambios (USD 2.770 millones) y a ingresos por emisiones del Tesoro (USD 1.325 millones).

El efecto positivo fue reducido por pagos netos de capital e intereses a organismos internacionales (USD 1.051 millones), intereses de BOPREAL (USD 251 millones), una disminución en las tenencias en moneda extranjera de entidades en el BCRA (USD 205 millones) y pagos netos realizados por el BCRA a través del SML (USD 63 millones).