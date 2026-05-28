Granja Tres Arroyos fue el tema central de la reunión de gabinete: “Es una cuestión de Estado"

El gobierno provincial considera que se trata de “una cuestión de Estado” y apuesta al resultado de la conciliación. Mientras tanto, asiste con alimentos a las familias afectadas y se conformó una mesa de trabajo interministerial para abordar la situación. Hay 900 puestos de trabajo caídos.

Las acciones del gobierno para destrabar el conflicto entre trabajadores y empresarios de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay y la marcha de la audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo fueron los temas centrales de la reunión de gabinete que encabezó este jueves el gobernador Rogelio Frigerio.

Según se informó a través de un parte de prensa, el mandatario realizó un repaso de las acciones que viene llevando adelante el gobierno ante lo que sucede con la empresa que, según explicó Frigerio, “se debe a una situación puntual atravesada por dificultades financieras y una escalada de conflictos laborales internos".

El gobernador ratificó que la intervención de la provincia busca intentar destrabar el conflicto y preservar las fuentes de trabajo. Luego mencionó que “no es la primera intervención de la provincia, teniendo en cuenta que durante 2025 la gestión ya había encabezado distintas instancias de negociación entre la empresa y los gremios para evitar una paralización total de la actividad y garantizar continuidad operativa y pagos salariales”.

Al término del encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que “se evaluó la tensión que se está suscitando en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Granja Tres Arroyos, donde por algún incumplimiento en los pagos se han producico medidas de fuerzas de parte de las entidades gremiales".

Troncoso precisó que, ante esto, "la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de oficio, sin petición de las partes, lo cual está entre sus facultades y sus competencias”.

"La idea es volver a acercar a las partes para acordar un cronograma de pagos seguro y que sea prudente y de posible cumplimiento", acotó.

El funcionario informó que, mientras se desarrollan estas instancias, por disposición del gobernador, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se está asistiendo con alimentos a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Paralelamente, el gobierno realiza gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Económico, con las autoridades empresariales y de trabajo, y también de manera informal con los sindicatos, para intentar llegar a un punto de acuerdo. “Creemos que nuevamente vamos a poder encauzar este tema que es muy sensible", agregó Troncoso.

"El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación de trabajo en el sector privado entre los sindicatos y la empresa, termina siendo una cuestión de Estado, porque hay 900 puestos de trabajo involucrados. Por eso entiende que tenemos que estar presentes y al pie del cañón para intentar acercar las partes e instar a la composición colectiva laboral", resumió el ministro.

Por último, Troncoso indicó que se conformó una mesa de trabajo interministerial, donde también participan ATER y Enersa, para ver "cómo podemos abordar esta conflictividad".