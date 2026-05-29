“Dinosaurios y el Mundo Jurásico” llega a Paraná con una experiencia inmersiva para toda la familia

"Dinosaurios y el Mundo Jurásico", desde el 6 de julio en Paraná.

La propuesta “Dinosaurios y el Mundo Jurásico” desembarcará en Paraná desde el 6 de julio en Sala Mayo, con una experiencia interactiva pensada para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Luego de presentarse en Buenos Aires y realizar temporada en Mar del Plata, el espectáculo arribará a la capital entrerriana con dinosaurios gigantes animatrónicos, experiencias de realidad virtual y distintas actividades recreativas y educativas para chicos y grandes.

La muestra propone un recorrido inmersivo por el universo jurásico e incluye dinosaurios a tamaño real, zonas temáticas, areneros de fósiles, pantallas interactivas y la participación de “científicos locos” en vivo.

Desde la organización destacaron que el evento está orientado especialmente a familias e instituciones educativas, combinando entretenimiento, tecnología y aprendizaje en una experiencia participativa.

Además, la propuesta fue distinguida durante la temporada de verano 2026 en Mar del Plata con el Premio Estrella de Mar a Mejor Espectáculo Infantil.

Las entradas y packs familiares promocionales ya se encuentran disponibles a través de gradatickets.com y en Flamingo Bar. También habrá promociones de 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.