Fútbol: Patronato goleó a Club VF en el inicio de la octava fecha de la Liga Paranaense

El Rojinegro se impuso 5 a 1 en Villa Fontana y se recuperó de su última derrota con Don Bosco. (Foto Archivo)

Patronato goleó a Club VF en el inicio de la octava fecha del Torneo Oficial de la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. Este viernes, como visitante, el conjunto dirigido por Leonardo Ferrero se impuso por 5 a 1 en Villa Fontana y festejó para alcanzar los 10 puntos en el certamen. El anfitrión, por su parte, quedó con 13 unidades.

Genaro Aumassane abrió la cuenta a los 40’ del primer tiempo; Lukas Ciarroca estiró la ventaja apenas tres minutos más tarde. En el complemento, Brian Escobar descontó a los 11 para el anfitrión, pese a sufrir la expulsión de Agustín Morales a los seis minutos de esa etapa. Sin embargo, Alejandro Leiva puso el 3 a 1 a los 22’; Federico Vigil anotó el cuarto y el quinto gol del Rojinegro, a los 32 y 48 minutos del segundo tiempo, respectivamente.

Tras una fecha con cambio de líderes, la actividad del octavo capítulo liguista continuará este sábado desde las 15.30 con los siguientes partidos: Universitario-Ciclón del Sur en Villa Almendral; Formación Independiente-Palermo, en barrio Rocamora; Argentino Juniors-Sportivo Urquiza, en la doble avenida; Atlético Paraná-Instituto, en el Pedro Mutio; Camioneros-San Benito, en el estadio Luis Renaud; Belgrano-Don Bosco, en La Floresta; Peñarol-Oro Verde en barrio Pirola, y Los Toritos de Chiclana-Neuquén, en barrio San Roque.

Posiciones: Neuquen y Oro Verde 16; Universitario y Sportivo Urquiza 15; Don Bosco 14; Club VF y Ciclón del Sur 13; Belgrano, Atlético Paraná y San Benito 11; Patronato 10; Instituto 8; Peñarol, Camioneros y Los Toritos 7; Formación Independiente 4; Palermo 1; Argentino Juniors 0.