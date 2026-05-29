El Municipio de Paraná espera tener en funcionamiento el nuevo estacionamiento medido "antes de fin de año"

La Municipalidad de Paraná abrió este miércoles los sobres de la licitación para la concesión del nuevo sistema de estacionamiento medido. En total, siete empresas presentaron ofertas, luego de que ocho adquirieran el pliego, y ahora comenzará el proceso de análisis técnico y administrativo de las propuestas.

El secretario de Movilidad, Kevin Bolzán, destacó la participación de firmas interesadas y valoró la cantidad de oferentes. “Estamos muy contentos, es una buena cantidad de empresas. Ahora tenemos que analizar cada propuesta a partir de la creación de la comisión la semana que viene, luego de que pase el plazo de impugnaciones”, indicó. Según precisó, el período para impugnaciones será de tres días.

Por su parte, la concejala oficialista Luisina Minni explicó que el pliego establecía como requisito que las empresas tuvieran experiencia en ciudades de características similares a Paraná. En ese marco, señaló que se presentaron firmas provenientes de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Analizaremos y puntuaremos conforme lo establece el pliego y le vamos a elevar a la intendenta el dictamen con el orden de prioridades. Luego, la intendenta adjudicará por decreto la empresa”, detalló la edil.

Uno de los puntos destacados del proceso licitatorio es la situación de los actuales tarjeteros. Minni explicó que el pliego incorporó criterios de evaluación favorables para las empresas que contemplen la incorporación de trabajadores registrados al nuevo sistema.

“Incluimos que se contenga a los trabajadores registrados de alguna forma. Por supuesto que ese proceso de integración lo establecerá la empresa, pero nos parecía importante incorporarlo”, sostuvo.

La concejala agregó que “la forma de incorporar a los tarjeteros será planteada por la empresa y nosotros evaluaremos la cantidad, la manera y el modo”. También aclaró que luego quedará en potestad de las partes discutir las condiciones laborales dentro del marco de una relación privada.

“Nosotros establecimos en el pliego que quienes incorporen la mayor cantidad de tarjeteros tendrán mejor puntuación en la evaluación”, remarcó Minni, aunque admitió que “no todos podrán ser incorporados al sistema”.

En ese sentido, señaló que el municipio trabaja en distintas alternativas de contención social y laboral para quienes queden fuera del nuevo esquema. “Estamos trabajando dos líneas de acción: una para contener a trabajadores registrados y otra con líneas de integración por fuera de la estructura del Estado municipal, atendiendo la integralidad de la situación”, expresó.

Finalmente, Minni indicó que la expectativa del Ejecutivo municipal es que el sistema esté operativo “de acá a fin de año en su totalidad”, aunque aclaró que previamente deberán ejecutarse tareas de señalización y adecuación en distintos sectores de la ciudad. La empresa adjudicataria contará con 100 días hábiles desde la adjudicación para tener el sistema funcionando completamente.

Tarjeteros reclamaron precisiones sobre su futuro tras la apertura de sobres del estacionamiento medido

Trabajadores del sistema de estacionamiento medido de Paraná se hicieron presentes este miércoles durante la apertura de sobres de la licitación para la nueva concesión del servicio y manifestaron preocupación e incertidumbre por el futuro laboral del sector.

“Nos vinimos a hacer presentes porque es necesario. Es nuestro trabajo el que hoy está atado a esta apertura de sobres”, señalaron los tarjeteros durante la actividad desarrollada en la Municipalidad.

Los trabajadores explicaron que, hasta el momento, no pudieron mantener una reunión con el secretario de Movilidad y remarcaron que vienen participando de distintas mesas de diálogo con autoridades municipales desde comienzos de año.

“Venimos consensuando y hablando en mesas de trabajo con la Municipalidad todo este tema de cómo seguimos y cómo estamos involucrados dentro del sistema”, expresaron.

La principal preocupación del sector pasa por la cantidad de trabajadores que finalmente serán absorbidos por el nuevo esquema de estacionamiento medido. Según indicaron, desde el inicio de las conversaciones se habló de mantener entre 30 y 60 tarjeteros dentro del sistema, mientras que actualmente existen alrededor de 150 trabajadores habilitados.

“Nos dijeron que el resto pasaría a otras actividades o áreas, pero queremos saber qué contempla realmente el pliego, porque no lo conocemos”, sostuvieron.

En ese marco, cuestionaron que desde el municipio se haya planteado que la incorporación de trabajadores quedará a criterio de la empresa adjudicataria. “No sabemos qué preparó la Municipalidad en ese sentido porque desconocemos el contenido del pliego”, remarcaron.

Otra de las representantes del sector explicó que todavía no existe un número definido sobre cuántos trabajadores continuarán dentro del nuevo sistema y afirmó que la situación deberá discutirse con la empresa que finalmente resulte adjudicataria.

“No hay un número total definido. Todo eso se va a charlar y hablar con la empresa que gane la concesión”, indicó.

Además, aseguró que existe un compromiso político por parte del Ejecutivo municipal para reubicar a quienes no sean incorporados al estacionamiento medido. “Hay una promesa de la intendenta de que los demás compañeros van a ser centralizados en otras tareas y que no va a quedar nadie afuera”, afirmó.

No obstante, reconoció que “la realidad indica que no todos van a entrar” al futuro sistema y planteó la necesidad de seguir participando de las mesas de negociación junto a las empresas y el municipio.

“Tenemos que esperar qué pasa, qué dice el pliego y quiénes son las empresas. Después habrá que trabajar en conjunto pensando tanto en la Municipalidad como en el sector trabajador tarjetero”, concluyeron.