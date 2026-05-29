AGMER definió profundizar su plan de lucha y exige reapertura de paritarias

El congreso de AGMER aprobó una serie de resoluciones en las que ratificó lo actuado por la Comisión Directiva y definió nuevas acciones gremiales para reclamar mejoras salariales, rechazar la reforma previsional, profundizar su plan de lucha y denunciar distintas problemáticas que afectan a las escuelas de Entre Ríos. Las definiciones fueron adoptadas durante el encuentro realizado en Rosario del Tala.

Entre los principales puntos aprobados, el gremio resolvió "exigir convocatoria a paritaria salarial" y reiteró "la exigencia de recomposición en base a lo perdido por inflación desde el mes de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026". Según sostienen desde la organización sindical, la evolución de los precios durante ese período provocó una pérdida del poder adquisitivo que aún no fue recuperada.

Asimismo, los congresales ratificaron el respaldo a las acciones desarrolladas por la conducción provincial y manifestaron la necesidad de mantener abiertos los canales de negociación para discutir una actualización de los salarios docentes.

Rechazo a la reforma previsional

Otro de los ejes centrales de la resolución estuvo vinculado al sistema jubilatorio provincial. El Congreso de AGMER resolvió "rechazar el proyecto de reforma previsional que significa un retroceso en los salarios de activos y jubilados", según quedó plasmado en el documento aprobado durante la jornada.

En ese marco, el gremio expresó su preocupación por las posibles consecuencias que la iniciativa podría tener sobre los trabajadores en actividad y los jubilados del sector educativo. La postura fue acompañada por el compromiso de sostener acciones gremiales en rechazo a cualquier modificación que consideren perjudicial para los derechos previsionales.

Además, el Congreso facultó a la Comisión Directiva Central a "ejecutar todas las medidas de acción necesarias tanto para la recuperación del salario docente como el rechazo a la reforma previsional", estableciendo además la articulación de estrategias junto a la multisectorial que viene manifestando objeciones al proyecto oficial.