Concordia ultima detalles para volver a cobrar el estacionamiento en una zona ampliada del centro

La Municipalidad de Concordia informa a la comunidad que desde el próximo lunes 8 de junio comienza a funcionar el nuevo sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad.

De acuerdo a lo que puede verse en distintas calles céntricas, durante las últimas semanas se realizaron tareas vinculadas al reacondicionamiento de la señalización horizontal y vertical, además del pintado de sectores que quedarán comprendidos dentro del nuevo esquema de estacionamiento tarifado.

La reactivación del sistema se da luego de varios meses marcados por inconvenientes técnicos y cambios anunciados por el municipio respecto al funcionamiento del SEM (Sistema de Estacionamiento Medido).

A comienzos de enero de 2026, desde la Central de Tránsito y Transporte se había informado oficialmente que el estacionamiento medido se encontraba “fuera de servicio debido a problemas técnicos”, motivo por el cual no se realizaban cobros en el radio céntrico.

Posteriormente, en febrero, el municipio comunicó que el servicio volvería a funcionar normalmente tras haberse solucionado esos inconvenientes, aunque paralelamente se anticipaba un proceso de reordenamiento y cambios en el esquema operativo.

Aplicación propia

Sin embargo, pocos días después, el propio municipio informó que se encontraba “ultimando la nueva aplicación del estacionamiento medido”, la cual estaba siendo diseñado por el propio personal municipal.

En ese marco además se señalaba que el sistema anterior había sido dado de baja de manera definitiva y que el estacionamiento quedaba liberado, hasta la puesta en marcha de la nueva plataforma.

En ese mismo comunicado oficial se había adelantado que comenzarían a colocarse nuevas cartelerías informativas y señalizaciones en el radio céntrico, algo que actualmente ya puede verse reflejado en numerosas cuadras de Concordia.

¿Dónde se aplica?

El nuevo sistema abarca dos zonas, delimitadas de la siguiente manera:

Zona B: comprendido por calles Saavedra y Estrada (norte); Andrade y Carriego (sur); San Juan (este); 25 de Mayo (oeste).

Zona A: sector más céntrico, comprendido por las calles Vélez Sarsfield y Corrientes (norte); Quintana y Buenos Aires (sur); Hipólito Yrigoyen (este); San Luis (oeste).

¿Cómo identifico las zonas?

Las zonas del sistema están identificadas por cartelería específica y cordones pintados de verde.

¿Cuánto cuesta estacionar?

Los valores del estacionamiento, por zonas, son los siguientes:

Zona B: $455,40 por hora.

Zona A: $596,26 por hora.

Se cobra por fracción. Mínimo: 30 minutos desde la app.

¿Cómo descargo la nueva aplicación?

La nueva aplicación está disponible para IOS y Android.

Se puede descargar ingresando a concordia.gob.ar/servicios/estacionamiento

O a través de Play Store, Estacionamiento Concordia: https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.concordia.medidoapp

¿Qué pasa si tenía saldo a favor en la app anterior?

En caso de que el usuario contaba con saldo a favor en la aplicación anterior, el dinero se transfiere automáticamente de una app a la otra automáticamente al registrarse.

¿Qué tengo que hacer al estacionar?

Al estacionar en cualquiera de las dos zonas, se debe ingresar a la app y seleccionar la zona. Si se elige una zona incorrecta, el sistema ajusta automáticamente la tarifa.

¿Pagas en kioscos?

Se puede abonar en kioscos pero se cobra siempre como Zona A.