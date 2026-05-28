Casación dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por casi $685 mil millones

Según recordó el fallo, el decomiso alcanza una suma que “al día de aquella resolución ascendía a $684.990.350.139,86”. El tribunal sostuvo que las defensas no lograron demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

En uno de los tramos de la resolución, el juez Gustavo Hornos afirmó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y agregó que el decomiso busca “impedir que el delito rinda beneficios”.

Para los magistrados, los planteos de Cristina Kirchner y de las otras defensas fueron una simple discrepancia con lo resuelto anteriormente y no demostraron arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales. “La sola mención de preceptos constitucionales no basta para la debida fundamentación de los recursos”, sostuvo Hornos.

En el mismo sentido, el juez Diego Barroetaveña señaló que las defensas “se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido” y remarcó que los cuestionamientos planteados giran sobre temas de derecho común, ajenos —como regla— al recurso extraordinario.

El fallo también rechaza la idea de que existiera arbitrariedad en la sentencia. Según Casación, las defensas no pudieron demostrar “defectos graves” que invalidaran la decisión judicial.