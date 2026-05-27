Maluma se lució en los AMA’s y se robó todas las miradas en la alfombra azul

El cantante colombiano Maluma se lució en los American Music Awards, volvió a los escenarios en el marco del lanzamiento de su nuevo disco, y se robó todas las miradas de la alfombra azul.

El intérprete se muestra en instancias de la presentación de su más reciente trabajo, “Loco por volver”, un álbum que recorre sus raíces y que celebra el origen de su pueblo.

En esta oportunidad, el intérprete realizó una performance al mejor ritmo colombiano durante la última entrega de los American Music Awards, donde se mostró en constante diálogo con su par y compatriota Karol G, juntos plantaron la bandera latina en la gala.

Durante su paso por la entrada al MGM Grand Garden Arena, el cantante lució un elegante traje gris crudo compuesto por un blazer de cuatro botones, con un minimalista adorno en la solapa, y parte inferior a juego. Por debajo, una camisa a beige y corbata en el mismo tono.

Juan Luis ya acumula tres premios de los mencionados, todos por su labor durante el año 2001, como “Mejor artista”, “Mejor canción” y “Mejor álbum”.

Fuente: Noticias Argentinas.