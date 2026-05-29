Bordet calificó de “absurdo” el rumbo de la causa y negó cualquier irregularidad

Tras los allanamientos que tomaron estado público en las últimas horas, el exgobernador Gustavo Bordet fijó posición con fuertes críticas al rumbo de la investigación judicial y volvió a rechazar cualquier intento de vincularlo con maniobras ilícitas.

“Lo que está ocurriendo es absurdo y profundamente injusto”, afirmó. “La relación que se menciona existió hace más de seis años y fue estrictamente comercial, en el marco de la construcción de un inmueble. No hay absolutamente nada más que eso”.

En ese sentido, buscó poner en contexto los hechos señalados en la causa: “Se pretende instalar sospecha por situaciones completamente habituales en cualquier obra, como la compra de una mesada. Se están llevando cuestiones normales al terreno de lo penal sin ningún sustento real”.

También cuestionó medidas recientes dispuestas en la investigación: “Hace pocos días se libraron oficios a una casa de electrodomésticos para reconstruir la compra de una cafetera y otros artículos. Ese tipo de decisiones muestran hasta qué punto se ha desviado el eje de la investigación”.

Bordet remarcó que, a lo largo del proceso, “no se encontraron cuentas ni propiedades en el exterior, ni empresas fantasmas, ni operaciones de blanqueo de divisas”. Y añadió: “Ante la ausencia de elementos concretos, ahora se intenta avanzar sobre supuestos testaferros”.

“Siempre estuve a derecho, colaboré cada vez que fui requerido y sigo a disposición de la Justicia, porque creo en las instituciones. Pero esto ha dejado de ser una investigación razonable”, sostuvo.

En ese marco, fue más allá y apuntó directamente al accionar del fiscal: “Cuando se pierde la objetividad y se fuerza una hipótesis sin pruebas, lo más honesto es dar un paso al costado para garantizar imparcialidad y que la verdad pueda surgir sin condicionamientos”.

“Estamos frente a un claro exceso en el ejercicio de sus funciones. No se puede investigar a cualquier costo ni sostener interpretaciones que no se condicen con los hechos”, agregó.

En otro tramo, vinculó lo sucedido con el contexto político: “Lo de ayer fue otro circo mediático judicial. Se están utilizando recursos públicos para financiar una embestida que no encuentra un límite, en un contexto donde los tiempos electorales empiezan a pesar. Nada es casual”.

Finalmente, el exgobernador fue enfático: “No me voy a cansar de denunciar el escarnio al que estoy siendo sometido. Voy a demostrar que cada una de estas sospechas no sólo son infundadas, sino que forman parte de una persecución que no puedo ni voy a callar”.