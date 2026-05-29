Especialistas debatirán sobre las prácticas educativas y artísticas en la primera infancia

En el marco de la primera edición de las Jornadas Teatrales, se llevará a cabo la mesa redonda denominada "Experiencias en infancias" este sábado 30 de mayo a las 17 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en calle Racedo 250 de la ciudad de Paraná. La actividad contará con las exposiciones del licenciado Carlos Vicentín y la profesora Marita Cortez, quienes son invitados para compartir sus respectivas trayectorias en el abordaje del trabajo con niños desde diversos ámbitos institucionales y comunitarios.

El conversatorio se propone como un espacio de discusión y análisis que permitirá integrar distintas miradas sobre las prácticas escénicas, la educación y el desarrollo infantil, a través del intercambio de conocimientos entre profesionales y el público interesado.

El panel de expositores propone un cruce de perspectivas entre la educación formal y los espacios de formación no convencional. Por un lado, Carlos Vicentín, referente del grupo Saltimbanquis y especialista con amplia trayectoria en el ámbito del teatro independiente, expondrá su experiencia de trabajo desde la educación no formal y la gestión de talleres privados. Su intervención se centrará en los procesos creativos y pedagógicos que se desarrollan fuera de las instituciones escolares tradicionales, donde el juego y la expresión teatral funcionan como ejes de vinculación social.

Esta mirada desde el sector privado y artístico busca aportar elementos sobre cómo se construyen espacios de contención y aprendizaje a través del arte en contextos de formación alternativa.

Por otra parte, la profesora Marita Cortez brindará un enfoque centrado en el sistema de educación pública y formal, aportando su visión basada en el trabajo técnico y pedagógico que desempeña dentro del Consejo General de Educación (CGE). Su presentación permitirá conocer las estrategias de abordaje que se implementan desde el Estado y la normativa vigente para integrar las experiencias culturales en el currículum escolar.

Quienes deseen asistir a la mesa redonda pueden completar el formulario de inscripción.