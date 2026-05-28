La plataforma Ahora está nominada a los Martín de Fierro de Portales Web

La plataforma de noticias www.ahora.com.ar está nominada a los Martín de Fierro de Portales Web. El sitio de noticias digitales de la provincia competirá en la nómina de Mejor Diseño Integral junto a cuatros reconocidas páginas web: Infobae, Página/12, Cenital y Clarín.

La segunda edición de los premios que reconocerá a lo mejor del periodismo digital del 2025 y se llevará a cabo el próximo 4 de junio. La ceremonia se realizará en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires.

Cabe destacar, además, que Sebastián Gálligo, integrante del equipo de trabajo de Ahora y jefe de la Redacción de la plataforma de noticias, está nominado como mejor periodista del interior.

Los Martín Fierro de Portales Web son los premios que Aptra otorga anualmente al periodismo digital argentino, distinguiendo desde sitios de noticias y columnistas hasta documentales y avisos publicitarios producidos para plataformas online. Los ganadores son elegidos por votación de los propios miembros de la entidad, lo que convierte al galardón en un reconocimiento entre pares dentro de la industria de los medios.

Aptra, entidad fundada en 1958, es la organización gremial que históricamente entregó los Martín Fierro de radio y televisión. La extensión del premio al universo digital refleja la consolidación de los portales web como espacios de producción periodística con peso propio, al nivel de los medios audiovisuales tradicionales que la institución viene premiando desde hace décadas.