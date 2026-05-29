Llaman a concurso para conformar la Fiscalía Anticorrupción: cuáles son las causas que deberá llevar adelante

El Consejo de la Magistratura llamó a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir cuatro cargos y conformar así la postergada Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial entrerriano.

Para el cargo de fiscal anticorrupción se designó un jurado técnico integrado por la camarista Marcela Badano, el abogado Rubén Gallardo y la académica Gilda Maltas, según se publicó en el Boletín Oficial de este viernes.

Para el concurso del cargo de fiscales adjuntos de Paraná y Concordia el jurado estará compuesto por el fiscal Gamal Taleb, el abogado Humberto Franchi y el académico Mariano Martínez.

Por último, para concursar el cargo de fiscal auxiliar de la Fiscalía Anticorrupción con asiento en Paraná, el jurado estará compuesto por el fiscal José Arias, el abogado Andrés Arias y el académico Martín Lorat.

La inscripción para los concursos estará abierta desde el 16 de junio al 20 de julio de 2026.

La Fiscalía Anticorrupción se incluyó en el artículo 208 de la Constitución provincial en la reforma realizada en 2008. Fue creada por ley en 2022 y un primer llamado a concurso para cubrir los cargos se vio interrumpido a raíz de impugnaciones impulsadas por el fiscal José Arias, que se anotó para el cargo y hoy figura como jurado.

El organismo tiene a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado provincial, municipal y comunal incluyendo empresas y sociedades de todas las esferas del gobierno. Su actuación comprende a personas que, no formando parte del Estado, hayan obrado como partícipes o encubridores.

Causas pendientes

Una vez integrada, hay numerosas causas judiciales en curso de las que deberá ocuparse la Fiscalía Anticorrupción.

Por el delito de enriquecimiento ilícito están siendo investigados, entre otros, los ex gobernadores Gustavo Bordet y Sergio Urribarri, el ex senador nacional Edgardo Kueider, el ex ministro Pedro Báez, el ex presidente de la Caja de Jubilaciones Daniel Elías, los ex senadores provinciales Aldo Ballestena y Hernán Vittulo, el intendente de Santa Elena y ex vicegobernador Domingo Rossi (también imputado por peculado) y los ex presidentes de Sidecreer Juan Canosa y Nelio Calza.

También están en curso las causas por el desvío de fondos de la Legislatura conocidas como Contratos 1 y 2 y sigue pendiente de resolución la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública del ex diputado y actual secretario general de UPCN José Allende.

Motorizadas en la actual gestión, están las causas por desvío de fondos de la Dirección de Comedores Escolares y del programa Jóvenes Emprendedores y también la que investiga irregularidades en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), entre otras.