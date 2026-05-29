Habrá festival patrio y colecta solidaria en el predio Los Berros

Este sábado 30 de mayo se realizará un festival patrio en las inmediaciones del predio Los Berros, ubicado en calle Padre Pascual Uva 544 de la ciudad de Paraná. La jornada se extenderá desde el mediodía hasta la tarde y, además de la celebración de las tradiciones populares, llevará adelante una campaña de recolección de donaciones para el merendero Lucerito.

La programación dará inicio formalmente a las 12:30 con una propuesta gastronómica acompañada por una radio abierta que servirá como espacio de difusión para las inquietudes del público y las actividades territoriales que se llevan adelante en la zona.

A partir de las 13, se dictará una clase abierta de folclore a cargo de Agalmará, orientada a que todas las personas presentes puedan participar de la danza, tengan o no conocimientos previos.

Durante la tarde, el escenario recibirá diversas propuestas pensadas para todas las edades, comenzando a las 14 con un espectáculo de payasos destinado al público infantil y familiar que asista al predio.

Luego, la música tomará el protagonismo con las actuaciones de la Agrupación Freire y Los Cochecas del Folclore a las 15, seguidos por el Dúo Arapoty a las 16.

El cierre del evento está previsto con la presentación del show Soy tu cumbia.

La jornada tendrá un carácter solidario, ya que se recibirán de manera presencial donaciones de ropa de abrigo, zapatillas y frazadas. Aquellas personas que no puedan asistir pero deseen colaborar con el sostenimiento del merendero Lucerito tienen la posibilidad de realizar aportes económicos a través del alias merenderolucerito

También está abierta la invitación para quienes quieran sumarse como voluntarios, comunicándose al 343 5237951.

La actividad es organizada por Patria Grande Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.