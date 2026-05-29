Reforma previsional: para Scarione “tiene cosas positivas, pero es deshumanizante en muchos aspectos”

"Me preocupa mucho el desconocimiento total, incluso de quienes lo tienen que defender (...) Y acá no estamos hablando de una ley cualquiera. Es una ley que va a cambiar la historia de 200.000 entrerrianos, por lo menos, y por varios años”, afirmó Scarione.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, se refirió al proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo ingresó al Senado y planteó diversas objeciones, aunque también admitió que “tiene cosas positivas” y que “es necesario modificar la ley”.

En declaraciones realizadas a programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Scarione reveló que “hace unos dos meses, cuando estaban los vectores, me llamaron desde el bloque de senadores del justicialismo, o Más para Entre Ríos, que me pidieron la colaboración y tuvimos una charla muy amena, les di mi parecer. Y después me han llamado de varios gremios, también siempre dando mi parecer. Yo siempre he tenido la misma opinión y no voy a cambiar mi idea de lo que pienso del sistema previsional, y así lo han aceptado. Y en cuanto a legisladores, ayer me llamó una legisladora provincial de Más por Entre Ríos y me pidió si podía darle mi opinión, y le dije que primero quería leer bien el proyecto”.

Sobre el proyecto propiamente dicho, consideró que “es un proyecto deshumanizado”. “Esto es muy personal. Yo no voy a ocultar mis ideas políticas sociales y creo que hay una deshumanización de este proyecto, con algunas cosas positivas, con algunas cosas para atender. Y a mí me preocupa mucho el desconocimiento total, incluso de quienes lo tienen que defender. A mí me sorprendió que un colega mío, que es legislador por el oficialismo, la semana pasada no conociera el texto del proyecto. Y acá no estamos hablando de una ley cualquiera. Es una ley que va a cambiar la historia de 200.000 entrerrianos, por lo menos, y por varios años”, explicó.

Reconoció que “sin ninguna duda” era necesario efectuar cambios: “Siempre lo dije y estoy convencido de que hay cosas para hacer y por eso digo que tiene aspectos positivos el proyecto, pero es deshumanizado. Porque el tema de las pensiones o de las jubilaciones por invalidez, no digo que esté mal, pero no se puede reducir al 70%”.

“Cuando era presidente de la Caja más de una vez me dolía otorgar algunas pensiones porque yo sabía que me estaban mintiendo, pero ¿cómo lo comprobábamos? si nos presentaban toda la documentación. Por eso me parece que está muy bien analizado, pero ¿por qué reducir el porcentaje? Y, además, vamos a la madre de todas las ideas ¿cuáles son los números para hacer este proyecto? Yo no he visto números concretos, no he visto a la persona que hizo el proyecto. Me parece correcto lo que hace Gastón Bagnat de defender el proyecto porque está convencido de lo mismo. Ahora, ¿no sería bueno tener números concretos? ¿la Caja tiene deuda flotante? ¿debe retroactivos? ¿por qué decir emergencia? si yo entré el 22 de mayo de 1989 a la Caja y ya tenía déficit y ya estaban pensando qué hacer; en la década del 90 el ataque Menem-Cavallo de llevársela y muchos que hoy se rajan las vestiduras defendiendo el sistema previsional le querían poner un moñito y mandárselo a la Nación. No voy a dar nombres obviamente, pero tengo muy buena memoria y yo estuve en esa reunión donde éramos cinco personas y el doctor (Jorge) Busti se opuso terminantemente. Entonces, indudablemente hay que hacer cosas porque el tiempo ha cambiado, porque las edades han cambiado; pero no sé si los porcentajes son correctos, y si no hay números concretos... todo eso hay que analizarlo, pero hay que analizarlo conscientemente y teniendo bases sólidas, porque si no va a salir algo que en cinco años vamos a estar igual, en seis o en ocho”, analizó.

En cuanto a la oposición de los gremios que plantean que al déficit de la Caja no lo crea el sistema en sí mismo, Scarione sostuvo que “todos tienen una posición y todos tienen una parte de razón. Creo sinceramente que hay que analizar números actuales, que si fueron decisiones gubernamentales en su momento, que si hubo errores, que si no hubo errores, ya está, no se puede volver, retrotraernos y cambiar el pasado. Estas fueron las medidas que se tomaron mal o bien y ahora hay que analizar esto concretamente. El responsable del déficit creo que somos todos, porque no hay un sistema previsional que sea superavitario. Y este tampoco va a ser superavitario, ni equilibrado, ni tampoco mañana va a desaparecer el déficit, como dicen algunos funcionarios. Creo que estamos ante un tema muy serio al cual lo tomamos con mucha liviandad, algunos con una planilla de Excel y otros que hacen la fácil, criticar que la culpa fue de Juan, de Pedro, y que vivimos en un mundo irreal. Ese es mi pensamiento y lo voy a sostener, salvo que me demuestren lo contrario”.

De todos modos, puntualizó que “hay cosas” para destacar del proyecto como “el análisis de la edad; más allá de que yo creo que es deshumanizante en parte, el análisis de las pensiones está bien; el introducir determinados porcentajes a los que tenemos la posibilidad de tener jubilaciones mayores, porque si es un sistema solidario, seamos solidarios en serio”.

En tal sentido, criticó que “hubo declaraciones de personas que ganan cifras siderales rasgándose las vestiduras porque le van a sacar un porcentaje, entonces ¿qué tan solidario es el sistema?”. “Es solidario el sistema, hagamos la reforma y tal vez lo que ganemos más podamos colaborar con los que ganan menos. Vamos a hacer una cosa solidaria en serio. Por eso le decía que es deshumanizante en muchos sentidos el proyecto, pero es lógico porque va en consonancia con una política del gobierno, que es el gobierno nacional y el gobierno provincial”, apuntó.

En cuanto a la polémica por el cálculo sobre 20 años en lugar de 30, el ex funcionario explicitó: “Yo siempre tengo una respuesta ambivalente en este sentido porque no logro separar al contador del ser humano. Si me preguntan como contador, siempre uno tiene que hacer un análisis integral de la historia de cada uno de dónde desarrolló una tarea. Ahora, si uno quiere conservar un nivel socioeconómico de las personas, me parece que 20 años es demasiado. Y más en un empleado público donde la mayoría de sus ascensos se dan en los últimos 10 años. Me parece que 20 es demasiado y va a achicar el haber, se va a cumplir el 82% porque se va a sacar el 82 del cálculo, pero no va a cobrar en consonancia con lo que cobraba en actividad. Va a cobrar un porcentaje bastante menor, yo creo que unos 15 puntos menos, más o menos. O sea que vamos a tener una sociedad un poco más empobrecida. Y eso no le va a afectar al que gana 10 millones, 8 millones, le va a afectar al que gana un millón y medio”.

Respecto de la movilidad atada a las paritarias del escalafón general, señaló que “la Caja tiene alrededor de 97 o 98 escalafones y realmente es muy complejo liquidar haberes en la Caja porque hay que tener un sistema que permita liquidar 98 escalafones, pero además hay determinados incrementos salariales que vos no manejás, y ni que hablar de los incrementos que se dan no remunerativos y que después tenés que abonarlos vos, que me parece que esta ley los aborda y los aborda de forma positiva. Eso también es un tema positivo y también es un tema para charlar”.

“No digo que estemos un año entero charlando, pero si uno se pone las pilas y quiere trabajar, en muy poco tiempo se puede hacer algo serio y responsable. Hay que ponerse a trabajar, es así de simple, con números concretos y trabajo. No puede llevar mucho tiempo porque no estamos hablando de una ley de 8.000 artículos, son 35 o 36”, planteó.

Consultado por el sostenimiento de los regímenes especiales, se preguntó: “¿Qué docente se va a jubilar? Si hoy ganan muy poco, van a ganar mucho menos que poco, con lo cual vamos a tener una docencia de mayor edad. ¿Están las condiciones dadas en las escuelas para que los docentes sigan mucho tiempo? Porque el sistema previsional se hace cargo de todas las falencias del resto del Estado: se hace cargo de la escuela que no tiene condiciones para trabajar, del sistema de salud que trabaja en forma deplorable, de los muchos empleados que tenemos 10 escritorios en una oficina de 3x3. A eso también hay que decirlo y de eso siempre se hizo cargo el sistema, era más fácil solucionarlo con el tema previsional que solucionar el tema de salud, educación o lo que sea. Por todo esto creo que es muy positivo llevar esta ley a la Legislatura y tiene cosas positivas para charlar. En poco tiempo, pero con mucho trabajo”.

En este marco, también consideró que la reforma propuesta “toca a los jubilados; no sé si afecta o no afecta porque al faltar números es muy difícil mensurar, pero sí me parece que interesa, porque es un índice de incremento salarial”.

Sobre una posible alternativa al proyecto presentado, evaluó: “Creo que en algunos aspectos es deshumanizante porque es tomar una planilla de Excel y que esto nos dé, y eso es lo que más me molesta y lo que más me duele porque pertenezco a un movimiento político –no partidario, pero sí político- en el cual me parece que es más fácil sentarse en la vereda de enfrente, criticar y decir no estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, sentémonos a charlar; no sé si los han invitado, a mí no tienen por qué invitarme porque soy un jubilado más, y cuando fui a los distintos gremios, me recibieron muy bien, 10 puntos, aunque obviamente hubo algunas cosas que tal vez no les gustó, porque yo considero que hay que cambiar la ley”.

Por último, consultado por una posible autocrítica de no haber reformado la ley en los gobiernos peronistas, para evitar lo deshumanizante, planteó: “Es un tanto contrafáctico. Distintas han sido las épocas en que han gobernado el peronismo, no es lo mismo la época del menemismo, no es lo mismo la época en que gobernó el Presidente (Néstor) Kirchner, no es lo mismo la Presidenta (Cristina) Fernández. Más allá de que acá sea una Gobernación, sabemos que se siguen lineamientos nacionales, y yo creo que hubiese habido tal vez alguna mirada más humana en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el tema de las incapacidades, en el tema de las pensiones, con esto los chicos a los 18 años se quedan sin nada, cuando a veces tienen que estudiar y no sé si hasta los 25, pero tal vez alguna edad que le permita por lo menos tener las primeras herramientas para estudiar en la facultad, o en un terciario. Más en una época donde todos sabemos que la juventud es la más afectada por la falta de trabajo. También está el tema de las mujeres con la edad, porque si bien todos queremos tener igualdad de derechos y gracias a Dios las mujeres lo están consiguiendo, pero sabemos que no todos tenemos la misma obligación. Y por ahí habría que prestarle atención. Por eso también digo que es deshumanizante y aclaro que esto no va en contra del derecho de las mujeres”.