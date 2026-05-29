El FMI pidió al gobierno que controle más a las billeteras virtuales por la morosidad de las personas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió que el Gobierno refuerce la supervisión sobre las fintech y las billeteras virtuales, en medio de un fuerte aumento de la morosidad en los créditos, que alcanzó niveles no registrados en las últimas dos décadas.

El organismo dedicó un apartado de su último staff report a advertir sobre los riesgos en las entidades financieras no bancarias, especialmente en el segmento de consumo. En el informe difundido el pasado viernes, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora”, y alertó por la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva indicó además que el crédito no bancario ya representa el 15% del crédito bancario total y remarcó que se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias para “garantizar condiciones regulatorias más equitativas”.

En ese marco, puso el foco en el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde aseguró que los niveles de préstamos en mora son “muy elevados”. También incluyó bajo observación a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

Fuerte suba de la morosidad

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) mostraron que la morosidad en las familias alcanzó el 11,5% en marzo, con un salto de más de ocho puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025, cuando se ubicaba en 3,3%.

En el sector privado en general, la morosidad también registró una suba de 0,3 puntos porcentuales y llegó al 7%. Pese a las advertencias, el FMI reconoció los avances del Gobierno para fortalecer el mercado de capitales, aunque consideró que el proceso demandará más tiempo debido a la “larga historia de inestabilidad” de la Argentina.

Además, el organismo sostuvo que, si avanza la estabilización económica y se reconstruyen las reservas, podría evaluarse una flexibilización de las normas prudenciales sobre el crédito en moneda extranjera, tomando como referencia experiencias de países como Perú y Uruguay.

“Las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa”, concluyó el FMI.