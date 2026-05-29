Hasta este sábado se reciben propuestas para el congreso sobre literatura entrerriana

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos mantiene abierta hasta este sábado 30 de mayo la convocatoria para la presentación de resúmenes destinados al primer congreso titulado "Entre Ríos, entre discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinares". Esta iniciativa invita a investigadores, bibliotecarios y gestores culturales a enviar sus propuestas de ponencias. Este encuentro académico y cultural pretende analizar el rol de las bibliotecas como agentes activos en la construcción de la memoria, debatiendo sobre los criterios de selección del canon local y las prácticas de lectura que atraviesan los diversos territorios de la provincia.

El evento tendrá lugar en la ciudad de Paraná durante los días 29, 30 y 31 de julio, teniendo como sede principal el edificio de la Biblioteca Provincial ubicado en Alameda de la Federación 278. Durante esas tres jornadas, el programa se estructurará a partir de tres simposios temáticos que buscan profundizar en aspectos específicos de la identidad cultural entrerriana.

El primero de ellos se titula "Biblioteca y canon entrerriano", un espacio dedicado a reflexionar sobre las decisiones bibliotecológicas que definen qué materiales se preservan y organizan para configurar la memoria de la región. En esta instancia se abordará la responsabilidad institucional al gestionar el patrimonio escrito y cómo esas elecciones garantizan o limitan el acceso de la ciudadanía a la bibliografía producida en la provincia.

El segundo eje de debate estará centrado en los archivos de escritor en Entre Ríos, abordando problemas archivísticos complejos relacionados con la organización y la construcción del legado de los autores locales. Este simposio propone indagar en el tratamiento de materiales hemerográficos, manuscritos originales y correspondencia personal. Los especialistas discutirán sobre cuáles son las decisiones técnicas y curatoriales que permiten transformar un conjunto de documentos privados en un archivo público con valor histórico.

Por último, el tercer simposio se denomina "Cartografías de la lectura en Entre Ríos: bibliotecas, territorio y comunidades lectoras", el cual pone el foco en las prácticas sociales de acceso y apropiación de los textos. Este espacio busca mapear cómo se construyen las mediaciones de lectura en diferentes puntos de la provincia y de qué manera las bibliotecas funcionan como puntos de encuentro comunitario. Se analizará la circulación de la literatura en ámbitos diversos y cómo estas prácticas configuran identidades y sentidos de pertenencia en los lectores.

Desde la dirección de la Biblioteca Provincial recordaron que los interesados en participar como expositores en cualquiera de las mesas mencionadas tienen tiempo hasta este 30 de mayo para remitir sus resúmenes al correo repositoriodigitalbiper@gmail.com