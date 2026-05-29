Werner: “Alta Gracia es una pista linda, ojalá que podamos encontrar el nivel del año pasado”

El Turismo Carretera desembarcará este fin de semana en la provincia de Córdoba para poner en marcha lo que será la sexta fecha correspondiente al calendario 2026. El epicentro será el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, hasta allí irán las ilusiones del paranaense Mariano Werner para seguir subiendo en las posiciones.

“Tuve la chance de ganar el año pasado. Es una pista linda, linda de manejar y ojalá que podamos encontrar el mismo nivel que el año pasado”, explicó el entrerriano.

Luego, al ser consultado sobre el regreso de la verificación cruzada a partir de esta cita, respondió: “Está bárbaro, no me preocupa porque en Termas fue cruzada hacia mi auto y confío en la parte técnica. Creo que lo que se habla es innecesario o quizás no estuvieron en la revisación del domingo. Acá hay un reglamento que cumplir y está bien que así sea”.

La cita en el trazado cordobés llega un total de 56 inscriptos. Tras la última visita a Termas de Río Hondo se registraron tres bajas y dos altas, por lo que el promedio de autos sigue siendo elevado para la categoría.

Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado cordobés como líder indiscutido del torneo, mientras que Mariano Werner (Ford Mustang) viene de ganar en la fecha anterior en Termas de Río Hondo.

Jonatan Castellano lidera el certamen con gran regularidad: logró un podio en la apertura en El Calafate, un octavo puesto en Viedma, un sexto lugar en Neuquén y un noveno en Concepción del Uruguay y Termas de Río Hondo. El piloto del Galarza Racing supera por cinco unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry).

El trío de punta lo completa Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 12 puntos del líder. Con la victoria en Termas, Werner se posiciona octavo con 113 puntos y lo importante es que el triunfo lo habilita para pelear por el título 2026.