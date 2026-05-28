Entre Ríos inauguró MiradorTEC Lab y apuesta a convertirse en un polo tecnológico

Entre Ríos sumó un nuevo espacio destinado a la innovación y al desarrollo tecnológico con la inauguración del MiradorTEC Lab, en Paraná (el edificio se encuentra en Gregoria Matorras de San Martín 861), una apuesta del gobierno provincial para impulsar la industria del conocimiento y generar oportunidades laborales para jóvenes y emprendedores. El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien destacó que el proyecto representa “un paso más” en el objetivo de convertir a la provincia en un polo tecnológico de referencia a nivel nacional.

La presentación contó además con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Hacienda, Fabián Boleas; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de la Gobernación, Mauricio Colello; el director del proyecto, Carlos Pallotti; y la madrina de la iniciativa, Silvia Torres Carbonell, reconocida emprendedora del país, entre otras autoridades y referentes del sector.

“Queríamos el polo de la industria del conocimiento más importante de la Argentina y este es un paso más para conseguir ese lugar. Podemos aspirar a ser líderes en la Argentina”, afirmó Frigerio durante la inauguración.

El mandatario también remarcó el perfil colaborativo y emprendedor del nuevo espacio: “Para que todos aquellos que tengan una idea y conocimientos vinculados a lo tecnológico vengan acá, se junten, trabajen en conjunto y transformen eso en una empresa”.

En el acto de inauguración se puso en valor el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas. Desde la organización remarcaron que MiradorTEC Lab busca reunir en un mismo espacio a universidades, emprendedores y empresas para fortalecer un ecosistema vinculado a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Frigerio aseguró además que la provincia cuenta con las condiciones necesarias para posicionarse como referente nacional en la industria del conocimiento. “Tenemos que aspirar a mucho más, estamos para mucho más; tenemos que creérnosla más y contar con un Estado que genere las condiciones para que ese talento se desarrolle y se transforme en empleo de calidad”, expresó.

Las autoridades también destacaron el acompañamiento de Silvia Torres Carbonell, madrina de la iniciativa, quien participó del corte de cintas y recibió un reconocimiento por su aporte al proyecto.

Qué es el MiradorTEC Lab

Según se informó oficialmente, el MiradorTEC Lab es un nuevo espacio para crear, innovar y potenciar el talento local. Sobre éste, Pallotti comentó que "es un edificio que fue reciclado al lado de la Vieja Usina (en Paraná), que estaba totalmente abandonado y ahora será un lugar donde se impulsarán a los emprendedores que generarán las empresas del mañana".

También detalló que es un espacio único, y que "se trabaja en conjunto con muchas organizaciones, comenzando por la Secretaría de Pymes y Emprendedores de la provincia con Noelia Zapata, pero también la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos, Afideer, el North Valley y Wise, un programa a nivel nacional de mujeres emprendedoras, entre otros. Estamos tratando de que ese lugar sea un lugar de encuentro de los jóvenes".

Por último, sostuvo que "hacer estos eventos con personalidades y empresarios de muy alto nivel de las mayores empresas de Argentina, es uno de los pasos que estamos dando para que se visualice al MiradorTec como realmente un centro argentino y latinoamericano en innovación, donde venga la gente a buscar estos espacios de reflexión, hacer estos debates, incubarse y ponerse a trabajar acá".