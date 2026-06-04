Habrá charla y firma de libros con el doctor Daniel Bogiaizian

El doctor en psicología Daniel Bogiaizian llevará a cabo la presentación de su último libro, titulado Preocuparse de más: Por qué tu cabeza no se detiene y cómo apagar el ruido mental, este viernes 5 de junio a las 16:30 en la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256 de la capital entrerriana. El encuentro contará con una charla abierta al público y un espacio posterior para la firma de ejemplares por parte del autor.

La obra de Bogiaizian indaga de manera específica en las dinámicas psicológicas que transforman una preocupación normal en un proceso crónico que interfiere con la toma de decisiones reales. De acuerdo con los conceptos que se abordarán durante la disertación, el autor plantea que la tendencia a sobreanalizar los problemas cotidianos suele funcionar como un sustituto inconsciente de las acciones concretas, lo que detiene a las personas en un ejercicio puramente intelectual que genera un desgaste significativo.

La presentación profundizará en variables recurrentes dentro de las consultas actuales, tales como el miedo constante al error, los niveles de autoexigencia desmedida y la tendencia a postergar el bienestar propio en función del sacrificio por los demás, factores que inciden de forma directa en el deterioro de las relaciones laborales, familiares y de pareja.

Al finalizar la exposición, se habilitará una instancia de diálogo donde el público podrá formular preguntas al especialista y adquirir el ejemplar.

La actividad es organizada de manera conjunta por la librería Códice Libros y la Biblioteca Popular.

La propuesta se desarrollará con entrada libre y gratuita.