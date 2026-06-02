Kylian Mbappé fichado por los Minions: participó en el tráiler de "Minions & Monsters"

El futbolista Kylian Mbappé participó del nuevo tráiler de "Minions & Monsters", la nueva entrega del universo de "Gru, mi villano favorito" que llegará a los cines en julio. En un adelanto inspirado en la llegada del Mundial 2026, el jugador de la Selección francesa fue "fichado" por el equipo de los Minions para darle batalla a los monstruos.

La película infantil tiene fecha de estreno mundial para el 1 de julio, a la par con el inicio del campeonato de fútbol, razón por la cual decidieron sumarse a las festividades con el apoyo de uno de los jugadores más importantes de esta generación. El film llegará a los cines argentinos el 2 de julio.

El tráiler no solo cuenta con la participación del delantero, sino con la narración del comentarista español Carlos Martínez al principio, lo que termina por sumarle un condimento más al clip.

¿De qué trata "Minions & Monsters"?

Los Minions, la saga que nació con "Gru: Mi villano favorito", se consolidó como la franquicia de animación más taquillera de la historia y promete seguir en lo alto con su nueva producción.

En esta oportunidad, la película recorrerá la historia del éxito de los cómicos ayudantes amarillos en Hollywood, su inminente caída y su redención en el planeta Tierra, solucionando una invasión de monstruos que ellos mismos provocaron.

Con la dirección del ganador del Oscar, Pierre Coffin y el guion de Bryan Linch, Minions promete tener otro éxito en taquillas.

Fuente: Noticias Argentinas.