Régimen de Concesiones: diputada oficialista respondió a Michel y prometió que "no habrá privatizaciones"

La diputada provincial Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos) salió al cruce de los cuestionamientos formulados por el ex director de Aduanas y referente justicialista Guillermo Michel respecto del proyecto que modifica el artículo 5 de la Ley 11.280 de Régimen General de Concesiones. La legisladora sostuvo que existe una interpretación errónea de la iniciativa, negó que se pretenda avanzar en privatizaciones y afirmó que cualquier eventual concesión deberá contar con autorización expresa de la Legislatura.

La polémica se generó luego de que Michel advirtiera en redes sociales que la modificación impulsada por el oficialismo eliminaría la exclusión expresa de actividades esenciales como salud, educación, justicia y seguridad de cualquier modalidad de concesión, delegación o privatización. Según el dirigente peronista, el cambio abriría la puerta a transferir la gestión de servicios públicos estratégicos a manos privadas, aun cuando el Estado conserve la titularidad y las facultades de regulación y control.

Frente a esos cuestionamientos, Taborda consideró que se intentó instalar una discusión alejada del contenido real de la propuesta legislativa. “Se ha querido instalar mediáticamente una discusión que no tiene nada que ver con la realidad de la letra de este proyecto de ley. Quienes hoy son nuestra oposición más firme, que eran gobierno anteriormente y quizás quieran serlo en el futuro, yo deseo que Rogelio Frigerio y todos nosotros sigamos durante mucho tiempo más”, manifestó en declaraciones al programa Amanece... que no es poco (Radio Plaza 94.7).

La legisladora destacó además su participación en la elaboración de la iniciativa y remarcó que el texto no contempla privatizaciones. “En este proyecto de ley, donde yo fui parte casi fundamental de la letra de este proyecto, en ninguna parte hablamos de privatización. Dejémoslo bien en claro, porque si vamos a hablar de palabras y de fundamentos concretos de la palabra, en ninguna parte dice la palabra privatización, hablamos de concesión”, afirmó.

En ese sentido, explicó que existe una diferencia sustancial entre ambos conceptos y defendió la posibilidad de que el Estado recurra a mecanismos de concesión sin resignar su rol rector. “Cuando hablamos de privatización, el Estado deja de ser dueño, pero cuando hablamos de concesión, no, sigue siendo dueño, sigue controlando, sigue fijando reglas, sigue teniendo facultad de sancionar a quienes no cumplen. Son dos cosas completamente distintas”, sostuvo.

Taborda argumentó que la relación entre el sector público y el privado ha sido una práctica habitual en la administración estatal y que la modificación busca brindar herramientas normativas más precisas para la gestión. “El Estado se nutre de lo privado y lo público, siempre se trabajó así. Entonces necesitamos normas claras para la gobernabilidad de hoy, para que nuestro gobernador Rogelio Frigerio y el Ejecutivo tenga el marco legal y la norma no sea una palabra fría, que sea precisa”, señaló.

Asimismo, remarcó que cualquier decisión vinculada a una eventual concesión deberá atravesar el debate parlamentario y contar con la aprobación de los legisladores. “Está bien expresado y la titularidad no podrá realizarse si no es la autorización expresa de la Legislatura, pasará por la Legislatura, no habla de privatización. Nosotros no privatizamos nada, vamos a concesionar si fuera necesario”, aseguró.

La diputada también aclaró que el proyecto no implica que el Gobierno provinial tenga previsto avanzar de manera inmediata con concesiones en áreas específicas, aunque defendió la necesidad de contar con un marco legal actualizado para futuras decisiones.

“Nadie dice que hoy se va a hacer, pero a la vez tenemos que tener el marco legal, el marco normativo que necesita este gobierno, que si en el caso de que necesitamos la concesión de algún sector privado, tengamos la letra precisa para hacerlo. Pasará por la Legislatura, va a ser discutido por nosotros y ahí llegaremos a un acuerdo o no, si se llega a concretar”, indicó.

Finalmente, consideró que la herramienta podría resultar útil para cualquier administración futura, independientemente de su signo político. “En algún momento, si quien hoy es oposición y ojalá sea en mucho tiempo, vuelve a ser gobierno y necesita una letra precisa, nos lo va a agradecer, porque también es una herramienta que necesita el gobierno”, concluyó.