El dúo RMS prepara una noche dedicada a los clásicos latinoamericanos

El guitarrista Ivo Rodríguez Morán y el percusionista Lisandro Soler, integrantes del Dúo RMS, llevarán adelante una presentación musical centrada en los ritmos latinoamericanos y del Caribe este viernes 5 de junio a las 21 en la sala Erarte, ubicada en el subsuelo de la Galería Flamingo, en la intersección de San Martín y Peatonal de la ciudad de Paraná. El encuentro tiene como propósito ofrecer un recorrido sonoro por los géneros de la región, tales como el samba, la bossa nova, el bolero, el candombe y el chachachá, integrando la formación académica de sus miembros con la ejecución de música popular.

Esta iniciativa busca hacer del espacio un lugar de apreciación para la música instrumental en la capital entrerriana, como una forma más para que el público pueda conectar con composiciones que forman parte del patrimonio cultural del continente.

Sobre los integrantes del dúo

La propuesta artística del dúo prepara una selección de obras pertenecientes a grandes referentes de la música popular, entre los que destacan figuras de la talla de Toquinho, Joao Gilberto, Baden Powell y el argentino Cacho Tirao.

Ivo Rodríguez Morán es licenciado en Teoría y Crítica de la Música, docente y guitarrista con un extenso recorrido que incluye participaciones en festivales de relevancia como Guitarras del Mundo, además de haber recibido reconocimientos nacionales por su labor pedagógica y artística.

Lisandro Soler es un músico paranaense con experiencia en la composición y la docencia, cuya carrera se encuentra vinculada a diversos lenguajes que van desde el rock y la murga hasta el folklore litoraleño.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma digital Eventbrite o comunicándose al número 343 4808780.