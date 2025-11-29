Piastri ganó una carrera Sprint sin sobresaltos

Este sábado tuvo lugar la carrera Sprint correspondiente al penúltimo Gran Premio de la temporada de la Fórmula 1. En el autódromo de Lusail, Qatar, los pilotos salieron a pista en búsqueda de los ocho puntos que otorga la victoria o algunos de los restantes dependiendo de la posición (puntúan hasta el octavo lugar).

La carrera no tuvo sobresaltos. Max Verstappen fue el que más ganó en la largada tras salir sexto y superar a Fernando Alonso y Yuki Tsunoda, pero no bastó. Aunque presionó a Lando Norris durante las primeras vueltas, la configuración del circuito no le permitió pasarlo y acabó en el cuarto lugar.

Fue lo más interesante de la carrera Sprint que acabó en manos de Oscar Piastri. El de McLaren lideró el podio y hasta el momento se llevó todo lo disputado el fin de semana. Lo siguieron George Russell y Lando Norris.

En cuanto a Franco Colapinto, no tuvo nada que hacer: finalizó en el último lugar con parada en boxes incluida para que el equipo pueda probar cuestiones relacionadas al funcionamiento de su vehículo. El argentino estuvo muy lejos de poder darle pelea a su compañero de equipo, Pierre Gasly (antepenúltimo debido a la detención de Lance Stroll).

La competencia del fin de semana continuará por la tarde. A partir de las 15 se desarrollará la Clasificación, en la que se define gran parte de la carrera. En un circuito que dificulta los sobrepasos, será clave terminar por delante en la clasificación para contar con chances de tener un buen resultado.