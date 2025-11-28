River despidió al entrerriano Milton Casco y otros históricos por redes sociales

Milton Casco se despide del Millonario, luego de más de 10 años en el club.

River despidió este viernes a través de sus redes sociales al entrerriano Milton Casco y al resto de los jugadores que no serán tenidos por Marcelo Gallardo: Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Ángel Borja. El lateral izquierdo de María Grande se destacó a lo largo de más de una década sin interrupciones, con 12 títulos en la institución.

Con 316 encuentros, Casco se convirtió en uno de los futbolistas con más presencias en la Primera División del Millonario. "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River", afirmó el Millo.

El futuro del marcador de punta con pasado en Newell’s Old Boys de Rosario es aún una incógnita, pero podría estar ligado nuevamente a Gimnasia y Esgrima La Plata (su hijo juega ahí en las inferiores), donde ya tuvo un fructífero paso en las inferiores y Primera División.