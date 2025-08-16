El ramirense Borgert ganó clasificación y serie en el TC Mouras

El ramirense Manuel Borgert se quedó con todos los puntos del sábado.

Este sábado hubo actividad correspondiente a la décima fecha del campeonato del TC Mouras. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de la tercera divisional regida por la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) participaron de entrenamiento, clasificación y series.

En el inicio de la jornada fue Eugenio Provens el que marcó el ritmo con un tiempo de un minuto, 31 segundos y 286 milésimas en el tercer y último entrenamiento. Detrás quedó Manuel Borgert; mientras que el villaguayense Juan Guiffrey tuvo el cuarto mejor tiempo.

Llegado el momento de la verdad, Borgert sacó a relucir su vehículo y logró un tiempo de un minuto, 31 segundos y 210 milésimas para adueñarse de la pole. Detrás quedaron Lucas Carabajal y Eugenio Provens a 451 y 647 milésimas, respectivamente. El villaguayense Guiffrey terminó 12° debido a un recargo por técnica -luego no participó de su serie-.

En las series clasificatorias otra vez mandó Borgert. El ramirense venció en la primera de ellas con un tiempo de siete minutos, 43 segundos y 368 milésimas, de manera que se quedó con la batería más rápida. Detrás quedaron Leandro González y Benjamín Antón, aunque luego intercambiaron lugares por un toque del primero que perjudicó al segundo.

La segunda serie fue de Lucas Bohdanowicz luego de siete minutos, 46 segundos y 218 milésimas. Detrás quedaron Thomas Pozner y Francisco Luengo.

De esta manera, el 1-2 para la final del domingo a las 12.40 lo compondrán dos de los candidatos al título: Borgert partirá por delante de Bohdanowicz en una final que promete.

Series | TC Mouras | Fecha 10 (en La Plata)

-Primera serie:

1°) Manuel Borgert (Ford): 7’43”368/1000.

2°) Benjamín Antón (Ford): a 9”96/1000.

3°) Leandro González (Chevrolet): a 9”97/1000*.



-Segunda serie**:

1°) Lucas Bohdanowicz (Dodge): 7’46”218/1000.

2°) Thomas Pozner (Dodge): a 2”797/1000.

3°) Francisco Luengo (Chevrolet): a 3”362/1000.



*Recargaron a González por maniobra peligrosa sobre Antón.

**El villaguayense Juan Guiffrey no participó de la serie clasificatoria.