Patronato recibe a Arsenal con la obligación de ganar

Este domingo Patronato volverá al campo de juego por la Primera Nacional. En el marco de la fecha 27 en la Zona A enfrentará a Arsenal. El juego comenzará a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El árbitro será Julio Barraza, acompañado de los asistentes Mariano Rosetti y Gisella Bosso. El cuarto árbitro será Federico Guaymas.

El Patrón viene de perder frente a All Boys en condición de visitante por 1-0. Con ese resultado y los que se dieron en lo que va de la fecha, el Patrón quedó en la séptima posición con 38 unidades: está a tres puntos del último fuera del Reducido y a nueve del primero, Deportivo Madryn (47).

Ante ese panorama, Gabriel Gómez perdió a dos de sus nombres fuertes para este encuentro: Gabriel Díaz y Federico Castro. El primero llegó a la quinta amarilla y el segundo fue expulsado ante el Albo, por lo que ambos deberán cumplir con una fecha de suspensión.

En contrapartida, Gómez recuperó a Alan Bonansea, que cumplió con las dos fechas de suspensión tras la expulsión ante Madryn y podrá volver a ser de la partida. No sería una sorpresa su ingreso en el lugar de Castro. El otro reemplazo es un poco más difícil de dilucidar, porque podría conllevar un cambio en la formación.

La principal opción es la aparición de Facundo Díaz en su lugar, lo que mantendría el esquema 5-2-3. Si no es Díaz, podrían aparecer Julián Navas o Gonzalo Asís y transformar la formación a un 4-4-2 con Maximiliano Rueda más adelantado y Julián Marcioni partiendo de un poco más atrás.

De ser la primera opción (la más probable) saldrá al campo de juego con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Facundo Díaz, Santiago Bellatti, Fernando Moreyra, Emanuel Moreno; Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga; Valentín Pereyra, Alan Bonansea y Julián Marcioni.

En el banco esperarán por su chance Juan Mazza, Gonzalo Asís, Julián Navas, Ian Escobar, Marcos Enrique, Matías Pardo, Augusto Picco, Guillermo Sánchez y Joaquín Barolín.

El rival

En frente estará Arsenal, que aunque viene mejor con Darío Franco como entrenador e incluso obtuvo una última victoria 2-0 ante Ferro, sigue en la última posición del grupo con 24 puntos y a tres de salir del descenso, ya que Güemes tiene 27 unidades.

Para este partido, Franco eligió a los siguientes convocados:

-Arqueros: Jerónimo Pourtau y Franco Herrera.

-Defensores: Lucas Mihovilcevich, Manuel Cocca, Alexis Payés, Nazareno Roselli, Matías Vera.

-Mediocampistas: Emiliano Purita, Talo Colletta, Valentín Serrano, Alex Juárez, Matteo Trombini, Matías Lucero, Esteban Fernández.

-Delanteros: Axel Batista, Fabián Bordagaray, Ignacio Sabatini, Gonzalo Klusener, Tomás González y David Sayago.