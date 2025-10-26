El PJ de Gualeguaychú reconoció la derrota: “No esperábamos estos resultados”

El presidente del Partido Justicialista de Gualeguaychú, Gustavo Vela, dijo pasadas las 20 de este domingo que “la tendencia es imposible de recuperar, ha ganado por una diferencia importante La Libertad Avanza, lo último que vi es alrededor de 20 puntos”.

Desde la sede del PJ, Vela admitió que “no esperábamos estos resultados, para nada”.

Añadió que “en el ambiente que nosotros frecuentábamos, la gente nos manifestaba que estaba muy mal, que estaba en una situación desesperante, que no llegaba a fin de mes, y vemos que no es así, aparentemente la gente no está tan mal. Seguramente primó otra cosa, de lo contrario no se entiende”.

En la misma línea, manifestó que “quisiera juntarme con la gente que lo votó a Milei para que me de una explicación lógica para apoyar más ajuste, una reforma laboral, porque siempre esas reformas son en contra del pueblo, vos no entendés… Si lo que viene es lo que nos va a dar Estados Unidos, hay que devolverlo…”.

Sobre la autocrítica del peronismo, Vela dijo que “yo creo que hicimos autocrítica, pero del 60 por ciento, quizás se tendría que haber hecho en el momento y analizar todo y bueno, pueden pasar estas cosas…”.

(Fuente: Máxima Online)