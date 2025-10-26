Colapinto terminó 16° en la carrera que Norris ganó en México

Este domingo se disputó el 20° Gran Premio del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El autódromo “Hermanos Rodríguez” de México fue el escenario de una competencia que prometía espectáculo y lo tuvo desde el arranque.

En la largada hubo varios vehículos que perdieron la línea de la pista. Entre ellos estuvo Max Verstappen, que salió del camino y recortó por el césped. Al volver, quedó por delante de George Russell, lo que demandó el reclamo del británico. La maniobra no demandó revisión de los comisarios deportivos: el neerlandés había superado al británico antes de salirse de la pista.

Franco Colapinto se mantuvo en el último lugar, producto de un trompo provocado por un roce de Lance Stroll a poco de la largada. Recién pudo aprovechar el ingreso a boxes de Liam Lawson, que requirió el cambio de la trompa de su vehículo. El argentino partió con neumáticos duros, por lo que apostó a una carrera larga.

Un nuevo golpe en la sexta vuelta entre Verstappen y Hamilton provocó la salida de ambos de pista y el aprovechamiento de Oliver Bearman, que saltó hasta el cuarto lugar, solo por detrás de Lando Norris, Charles Leclerc y Hamilton. Pensando en la lucha por el torneo, Oscar Piastri se mantuvo en el noveno lugar al cabo de nueve giros.

Pasando las 20 vueltas, el ingreso a boxes de Fernando Alonso le permitió a Colapinto una nueva superación. El español recuperó la posición, pero poco después se produjo el abandono de Nico Hulkenberg y Lance Stroll ingresó a boxes, por lo que el argentino saltó al 17° lugar en la vuelta 27.

Con el ingreso de Gasly a boxes, Colapinto volvió al 17° lugar en el giro 35, luego de que Stroll volviera a superarlo. Y subió una posición más una vuelta más tarde debido al abandono de Fernando Alonso. Así quedó 16°.

La carrera presentó grandes dificultades para el argentino. Pese a que el equipo apostó por un largo paso en pista desde la largada, el argentino no pudo conservar ninguna posición ganada por el ingreso a boxes de sus rivales y el auto nunca tuvo un buen ritmo de carrera. En la vuelta 50 se produjo su ingreso a boxes, volviendo a pista en el último lugar y con neumáticos blandos, pero a 20 segundos de Gasly y a 36 segundos de Stroll, en la 17° posición.

Con los vaivenes de la competencia, Verstappen logró subir al tercer puesto, aprovechando el retraso de Bearman al cuarto puesto. Sacando ventaja de la diferencia de neumáticos, recortó prácticamente un segundo de distancia respecto a Leclerc, con lo que prometía pelea por el segundo lugar a poco más de 10 vueltas del final.

Sobre el final, cuando Colapinto venía a la caza de Gasly, Verstappen iba por Leclerc y Piastri atacaba a Bearman, el freno repentino en el auto de Carlos Sainz obligó el ingreso del auto de seguridad virtual. Quedaban solo dos vueltas, por lo que la carrera terminó con apenas media pista de velocidad.

El ganador fue Norris, que corrió absolutamente solo. Sacó 36 segundos de diferencia a Leclerc, que acabó segundo. El tercero fue Verstappen, completando un podio que le permite mantenerse en la lucha por el campeonato. Piastri, que terminó quinto, perdió el liderazgo del campeonato a manos de Norris.

En cuanto a Colapinto, finalizó 16°, pero último en la pista, a tan solo dos décimas de su compañero de equipo, a quien no pudo atacar debido al ingreso del auto de seguridad.

Con los resultados finales, Norris lidera el torneo con 357 puntos, uno más que Piastri que quedó con 356. El tercer puesto es para Verstappen, que llegó a 321 y no abandona su lucha por superar a los McLaren. Colapinto, por su parte, sigue siendo el único sin unidades.

La próxima fecha del campeonato será en el autódromo de Brasil, el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.