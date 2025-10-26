Cristian González dejará la conducción técnica de Platense

Cristian Kily González dejará la conducción técnica de Platense. Luego de la derrota frente a Independiente por 3-0 el último viernes en el encuentro pendiente por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el entrenador habría llegado a un acuerdo con la dirigencia para dejar el cargo desde el lunes.

El Calamar, campeón en la primera mitad del año del Torneo Apertura, apenas sumó dos triunfos en sus 13 presentaciones en el torneo. Con 11 puntos, actualmente está antepenúltimo de la Zona B y a cuatro unidades del último clasificado a la próxima instancia, con nueve puntos por delante.

González llegó a la conducción técnica del equipo de Vicente López luego de la sorpresiva salida de Favio Orsi y Sergio Gómez, campeones en la primera mitad del año. En este torneo dirigió 13 partidos de los que ganó dos, empató cinco y perdió seis; aunque también cayó en Copa Argentina ante el finalista Independiente Rivadavia en los penales (empate 2-2 en el tiempo regular y derrota 3-1 en ejecuciones desde el punto de penal). En ese lapso, el plantel convirtió 13 goles y recibió 22 en total.

En la práctica que afrontará el Calamar este lunes, el técnico aprovecharía para despedirse del plantel. A la dirigencia del conjunto bonaerense le quedará por delante buscar un nuevo entrenador para el cierre del torneo y para la preparación rumbo a la Copa Libertadores 2026, a la que el equipo clasificó por ser campeón en la primera mitad del año.