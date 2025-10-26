Handball: Argentina superó a Irán y lidera junto a Alemania

Argentina superó a Irán y lidera la tabla de su grupo junto a Alemania.

Este domingo, la selección argentina de handball U17 jugó el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C en el Mundial de Marruecos, primero de la historia para la categoría. En ese marco, el rival fue Irán en el estadio Salle Couvert Nouaceur de la ciudad de Casablanca.

Argentina fue dominante durante ambas mitades, por lo que construyó una buena victoria por 38-29. En el primer tiempo se impuso por 20-16 y aunque su producción ofensiva fue inferior en la segunda mitad, la defensiva fue mejor y acabó ganando por 38-29.

El concordiense Jeremías Bosio tuvo acción durante el encuentro y al igual que ante Puerto Rico, aportó dos tantos para el triunfo argentino. El puesto de goleador del equipo estuvo compartido: Nicolás La Delfa y Lautaro Roa aportaron ocho tantos respectivamente.

En Irán destacó Farshad Norouzpourmameghani, autor de seis tantos. Además, Mohsen Hadizadeh y Mohammadpouya Parouhan aportaron cinco tantos cada uno. La diferencia estuvo en los bancos: Argentina aportó 17 tantos; mientras que Irán anotó nueve.

El cierre del grupo para la Argentina será el próximo martes a partir de las 12.45. El rival será Alemania, líder del grupo por contar con una mejor diferencia de goles. De ganar, el equipo argentino estará en las semifinales.

-SÍNTESIS-

Argentina 38-29 Irán.



Formaciones:

Argentina (goles): Francisco Pérez, Nicolás La Delfa (8), Agustín Refojos (1), Ciro Carbone (2), Leandro Page Vargas (6), Santino Di Tullio (3) y Matías Svarzchtein (1).

DT: Eduardo Gallardo.



Irán (goles): Mehrshad Mansouri, Ali Ghayour (5), Mohsen Hadizadeh (5), Amirhossein Samarbakhsh (2), Farzad Mosayebi Dorcheh (2), Farshad Norouzpourmameghani (6) y Amirali Mohaghegh Foroushani.

DT: Mohsen Taheri.



Ingresaron:

-En Argentina (goles): Ignacio López Munell, Jeremías Bosio (2), Facundo Gandolfo (1), Juan Pallero (1), Lucca Castro (1), Nehuen Mazzaferri, Juan Taiano (3), Lautaro Roa (8) y José Brancato (1).



-En Irán (goles): Abolfazi Sedghi, Mohammadpouya Parouhan (5), Mohammad Agha Mohammadi (1), Mahdi Moradian (1), Mohammadreza Hematigharacheh, Mohammadhossein Hagh Setan (2), Hossein Khojasteh, Mahdiyar Molavi, Shahrad Barkhordari.



Árbitros: Mohamed Esmail Mohamed Mahmoud (Egipto), Achraf El Mouniri (Marruecos) y Zan Puksic (Eslovenia).



Estadio: Salle Couvert Nouaceur.