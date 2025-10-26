Córdoba: en Provincias Unidas reconocen una buena performance de los libertarios

En La Libertad Avanza (LLA) se entusiasman con ganar las elecciones en Córdoba, un distrito clave en el país, no solo por el peso electoral (casi nueve por ciento) sino porque confrontó con un candidato de peso como es el exgobernador Juan Schiaretti, padrino a nivel nacional de Provincias Unidas. Al menos eso se desprende de las expresiones del ministro Manuel Calvo, quien esta tarde comenzó a instalar que ganarían bancas respecto a las que ponen en juego.

Por el peso de su figura, si los cómputos finales confirman la tendencia, Schiaretti sería uno de los derrotados de este domingo porque apostaba a la proyección nacional para 2027, más allá de que la fuerza sume bancas. En las mesas testigo que tiene el Gobierno provincial, la brecha podría rondar los siete puntos.

Schiaretti, el dirigente político más conocido de este distrito, enfrentó a Gonzalo Roca, un abogado de origen radical, con nulo nivel de conocimiento público y con la apuesta de que sería “la marca” la que lo impulsaría. Los números en el arranque de la campaña llevaron a que en la Rosada decidieran redoblar el apoyo a la lista en Córdoba: dos veces viajó el presidente Javier Milei, además de los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich.

Este domingo, incluso, Roca mantuvo su bajo perfil. Votó en San Javier (Traslasierra) antes del horario anunciado y, por lo tanto, no habló con los periodistas.

Aunque desde Provincias Unidas la lectura es que lograron sumar más de las dos bancas que obtuvieron en las últimas dos elecciones legislativas, el resultado claramente impacta negativamente en la alianza política presentada en sociedad en agosto de la mano del cordobés Martín Llaryora; Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Váldez (Corrientes). Hacía 14 años que el peronismo local no integraba una fuerza nacional, como es esta vez al ser parte de Provincias Unidas.

El voto popular habría ratificado su apoyo a Milei y lo habría hecho por un porcentaje mucho más amplio que el que esperaba el peronismo cordobés. A diferencia de las compulsas en que la confrontación electoral era con el ahora extinto Juntos por el Cambio (JxC), en esta oportunidad el oficialismo tenía la expectativa de quedar primero.

Después de votar al mediodía del domingo, Llaryora se curó en salud al decir “es muy difícil ganarle al mileísmo y al kirchnerismo juntos”. La realidad es que el peronismo cordobés, que gobierna la provincia desde 1999, esperaba dar vuelta en esta elección las flojas performances que viene teniendo en las de medio término.

La última vez que ganó una intermedia fue hace 12 años, cuando también Schiaretti lideró la lista y sumó 26,6% de los votos, venciendo por cuatro puntos a la UCR. La mejor performance fue en 2017 con Llaryora como primer candidato, cuando logró 30,5 puntos.

Ya en la última semana de campaña empezó a evidenciarse que el antikirchnerismo actuaba como un factor ordenador de los votantes. En el distrito más antikirchnerista del país, los libertarios reforzaron también a nivel local que el voto que no iba para ellos era inútil.

De confirmarse los números que se barajan, la UCR se quedaría sin representantes en el Congreso, un dato inédito para esta provincia. También se quedaría sin renovar la banca Pablo Carro de Fuerza Patria.

A su vez Natalia De la Sota, que se fue del peronismo local y armó Defendamos Córdoba, lograría retener su banca. Los primeros análisis apuntan a que le sacó votos tanto a Schiaretti como a la lista del kirchnerismo en la provincia.

