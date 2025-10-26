Judiciales

Salió de votar en Colonia Elía y lo detuvo la Policía, a raíz de una causa por abuso

26 de Octubre de 2025 - 16:21

Los efectivos ya contaban con información sobre su posible presencia en el establecimiento.

En Colonia Elía (departamento Uruguay), personal de la Policía Federal Argentina detuvo este domingo a una persona con pedido de captura, tras emitir su voto en una escuela.

Los efectivos ya contaban con información sobre su posible presencia en el establecimiento. Tras confirmar su identidad, procedieron a trasladarlo a la sede de la fuerza en Concepción del Uruguay.

La causa -vinculada a un delito de abuso- está bajo jurisdicción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de CABA, a cargo del Dr. Carlos Rengel Mirat, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, dirigida por el Dr. José María Campagnoli.

El operativo se desarrolló sin incidentes, permitiendo que los comicios continuaran con normalidad.

Fuente: El Entre Ríos – PFA

