En Paraná y Gualeguaychú, La Libertad Avanza le sacó más de 20 puntos a Fuerza Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos no fue ajena al resultado electoral nacional con el amplio triunfo de La Libertad Avanza, con 15 de los 17 departamentos pintados de violeta.

La particularidad más inesperada para muchos fue la derrota que sufrió el peronismo en las ciudades de origen de los candidatos que encabezaron las listas: en Paraná y en Gualeguaychú, ni Adán Bahl ni Guillermo Michel fueron respaldados en las urnas y el oficialismo le sacó más de 20 puntos de diferencia.

En la capital entrerriana, LLA obtuvo el 54,65% de los votos, mientras que Fuerza Entre Ríos arañó el 32%. El partido socialista que llevó al peronista Héctor Maya para gobernador logró el 4,39% de los sufragios.

En la localidad del sur entrerriano, la lista oficialista encabezada por Joaquín Benegas Lynch para senador y a Andrés Laumann para diputado fue elegida por el 55% de la población que fue a votar, mientras que Fuerza Patria apenas superó el 33%.

La dura derrota del peronismo entrerriano fue admitida en un comunicado donde reconocieron “el mensaje de las urnas”.

El Departamento con mayor amplitud de diferencia de votos y donde arrasó el oficialismo fue Diamante, donde LLA sacó el más del 62% de los votos, mientras que FP apenas si alcanzaba el 30% cuando se llegara al 100% de las mesas escrutadas.

Concordia, en tanto, ratificó el respaldo en las urnas a la lista de Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, con 48 puntos y medio, 10 más que el peronismo, con histórica fuerza en esta localidad.

Fuerza Patria solo ganó en los Departamentos Islas del Ibicuy por casi dos puntos, y en Feliciano, por 54% a 37%.