“Hice 50 vueltas arrastrándome”, declaró Franco Colapinto

El argentino criticó el rendimiento de su vehículo durante los primeros dos tercios de competencia.

Este domingo se desarrolló el 20° Gran Premio de la Fórmula 1 2025. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto terminó en el 16° lugar tras completar las 71 vueltas en el autódromo Hermanos Rodríguez de México. El argentino fue el último en pista debido a los abandonos de Liam Lawson, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Carlos Sainz.

Colapinto fue muy crítico respecto a la estrategia inicial combinada con el rendimiento de su auto. “Hice 50 vueltas arrastrándome, sin nada de grip”, comentó sobre el andar de su vehículo en los primeros dos tercios de competencia. A partir de la vuelta 51, el piloto argentino compitió con neumáticos blandos y sobre esto valoró la mejora en el rendimiento, aunque señaló que ya era tarde.

“Fue una carrera sin mucho ritmo y muy larga para nosotros. Como equipo no teníamos ritmo y nos costó mucho. A laburar para la próxima”, concluyó respecto al rendimiento en la competencia.

Haciendo hincapié en lo que se viene, el argentino destacó que competirán en Brasil, un Gran Premio que siente como su casa. “Van a haber muchos argentinos y tengo ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien, para darles un lindo resultado”, deseó.

Para finalizar volvió a ser crítico con su rendimiento en la temporada actual: “Lo bueno es que peor no se puede ir, así que de acá para arriba”.