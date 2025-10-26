La Unión le ganó a Central Entrerriano en su segundo duelo preparativo

El pasado viernes, La Unión de Colón y Central Entrerriano jugaron la revancha de su primer duelo amistoso. Fue en el estadio Carlos Delasoie, donde el conjunto colonense ejerce su localía. El partido sirvió para la preparación de ambos rumbo a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet.

Ya en el primer cuarto el equipo anfitrión marcó importantes distancias en el juego a partir de la falta de fluidez de los gualeguaychuenses. El parcial de 22-7 habló de lo demostrado durante los primeros 10 minutos, pero La U no debía confiarse, ya que Central Entrerriano tenía herramientas para torcer la historia.

Y así fue, porque salió al segundo cuarto con todo y después de un arranque en el que secó ofensivamente a su rival, convirtió 27 puntos para quedar a solo un tanto de la igualdad. Al cabo del primer tiempo, La Unión ganaba por un ajustado 35-34.

Con paridad en el marcador, el tercer cuarto fue mucho más intenso y similar a lo que puede verse durante la competencia oficial. Los dirigidos por Martín Guastavino mantuvieron la delantera a duras penas y se retiraron en ganancia tras igualar en el tercer tramo. El 23-23 dejó el tanteador parcial en 58-57.

En el tramo final, los conducidos por Martín Pascal siguieron sus caminos en búsqueda de dar vuelta el juego, pero La Unión resistió y ganó el partido como local por cinco tantos de diferencia. El parcial final fue de 17-13 para el triunfo de La Unión por 75-70.

En el juego destacó Rodrigo Acuña, con 18 puntos anotados para el local, escoltado por los 17 tantos de Guido Cabrera. En el Rojinegro el más destacado fue Juan Siboldi con 16 tantos.

Fixture definido

Con el fixture definido, los equipos entrerrianos ya saben a quién enfrentarán en el debut. Ambos se medirán con Deportivo Viedma: primero lo hará Central Entrerriano, el domingo 2 de noviembre en el José María Bértora; mientras que al día siguiente será La Unión el que lo reciba en el estadio Carlos Delasoie.