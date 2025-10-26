Guzmán: “Estamos en condiciones de decir que somos la tercera fuerza de la provincia”

El candidato a diputado nacional por la lista Entrerrianos Unidos del Partido Socialista, Gustavo Guzmán, se manifestó “más que satisfecho” y proclamó que su propuesta se impuso como la tercera fuerza en Entre Ríos.

El candidato a diputado nacional por la lista Entrerrianos Unidos del Partido Socialista, Gustavo Guzmán, se manifestó “más que satisfecho” y proclamó que su propuesta se impuso como la tercera fuerza en Entre Ríos.

En primera instancia, el candidato a diputado nacional por el Partido Socialista, Gustavo Guzmán, sostuvo: “Indudablemente, los objetivos que habíamos pensado no pudimos alcanzarlos en su totalidad, pero estamos en condiciones de decir que somos la tercera fuerza de la provincia, atrás de la polarización que se dio en el electorado entrerriano. Estamos más que satisfechos”.

“Lo vivimos con mucha intensidad, con mucha pasión y ganas de llevar al debate una agenda política que, para nosotros, era fundamental porque se trataba de federalismo y de justicia social. Creo que eso se logró independientemente de los resultados. Estoy muy satisfecho por lo que se logró, que es mucha honradez, humildad, recorrer cada lugar de la provincia, dialogar con los vecinos y creer en un grupo humano de gurises y gurisas”, aseguró.

A su vez, afirmó: “En Entrerrianos Unidos estamos convencidos que la unidad de un pueblo es lo único que nos va a permitir plantear objetivos al corto, mediano y largo plazo”.

Sofía Gan, por su lado, exclamó: “Estamos muy contentos. Fue una campaña corta, pero intensa que nos permitió recorrer toda la provincia, conocer mucha gente, pero sobre todo se ha generado dentro de este espacio nuevo que llamamos la sinergia y el compartir cosas muy lindas, con distintas experiencias y praxis que cada uno trae de su partido, pero la verdad con una idea y mirando en el horizonte hacia el futuro de la provincia. Nuestro objetivo era quedar como tercera fuerza en Entre Ríos y lo conseguimos”.

Santiago Haddad, por su lado, compartió: “Fue muy buena la votación con la Boleta Única de Papel. La gente está muy contenta, si bien habrá que analizar los resultados, hay un gran componente de las dos tildes. Este sistema es mucho más ágil, rápido y queremos rescatar la participación en Entre Ríos”.

Por último, Guzmán retomó la palabra y aseguró que de cara al futuro, “Argentina tiene que reconstruir un frente nacional de liberación frente a la postura del Gobierno nacional de alianzas que nada tiene que ver con nuestro pueblo y el Estado que nosotros pretendemos”.