El mercado recibe con expectativas los números tras el cierre de los comicios

El Gobierno llegó a estas elecciones legislativas utilizando toda su artillería para contener al tipo de cambio dentro de las bandas de flotación, en medio de las dudas del mercado respecto de la sostenibilidad del esquema. Los primeros indicios de los resultados son alentadores para el oficialismo, algo que se refleja en la cotización del dólar crypto.

Una hora después del cierre de los comicios, el dólar crypto opera en los $1.515, lo cual refleja una caída del 5% en la última hora y del 6% en las últimas 24 horas. Vale recordar que el oficial mayorista cerró en la última jornada hábil en los $1.492, muy cerca del techo de la banda.

Tras emitir su voto, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que, fuese cual fuese el resultado, ni el plan económico ni el esquema cambiario sufrirán cambios. "El esquema sigue, no puedo decir si es $1.500, $1.400, $1.300, pero siempre va a estar dentro de las bandas", sentenció.

Los posibles escenarios para el dólar, según el resultado de las elecciones En la previa a las elecciones, los analistas avizoraban tres escenarios posibles para el futuro del dólar: uno derivado de un resultado favorable para el Gobierno, otro con una fuerte caída de La Libertad Avanza (LLA), y uno intermedio.

El primero de ellos le podría dar aire al equipo económico para la continuidad del régimen de bandas sin tanta presión por el lado de la demanda. Por el contrario, un resultado muy adverso para LLA incrementa las posibilidades de una ruptura del esquema.