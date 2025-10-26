La Libertad Avanza se impuso con comodidad en las elecciones legislativas de Villa Elisa

De acuerdo con los datos proporcionados a El Entre Ríos desde el comité de la UCR, el espacio libertario y de Juntos por Entre Ríos cosechó 4.714 sufragios para senadores y 6.922 para diputados, consolidándose como la principal fuerza política en la ciudad.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Entre Ríos, con 1.825 votos para senadores y 1.699 para diputados, mientras que el Partido Socialista obtuvo 143 y 173 votos, respectivamente.

Más atrás se posicionaron Ahora 503 (Gaillard) con 195 votos para senadores y 168 para diputados; Unión Popular Federal con 133 y 121; Movimiento al Socialismo con 116 y 112; y Nueva Izquierda, que logró 112 votos en senadores y 130 en diputados.

Los resultados reflejan una clara tendencia de apoyo hacia La Libertad Avanza, que amplió su diferencia frente a las demás listas y se afianza como la principal expresión electoral a nivel local.

(Fuente: El Entre Ríos)