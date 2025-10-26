Amplio triunfo para la alianza de Frigerio y Milei: ganaron 3 bancas en Diputados y 2 senadores nacionales

La alianza política entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza (LLA) cosechó un amplio triunfo en toda la provincia. Desde temprano comenzaron a trascender las planillas de recuento de votos de mesas electorales y vaticinaron una victoria contundente en favor del oficialismo. Estos datos no se confirmaron hasta la actualización de la web de la Cámara Nacional Electoral, que ocurrió recién a las 21.30.

De los datos oficiales se desprende que se escrutaron el 98,27% de las mesas. Para Diputados, ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA obtiene 358.272 votos, es decir el 52,91 % y gana 3 bancas. De modo que entran Andrés Lauman, Alicia Fregonese y Abel Schneider. La alianza de Milei y Frigerio se quedó, además, con 2 bancas en el Senado por lo cual ingresa a la Cámara alta Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.

FUERZA ENTRE RÍOS obtiene 232.905 votos, es decir 34,39 % y gana 2 bancas en Diputados que son para Guillermo Michel y Laura Marclay. Y consiguió una banca en el Senado que será de Adán Bahl.

En tanto, el PARTIDO SOCIALISTA obtiene 24.696 votos, es decir el 3,64 %. Como candidatos a senadores fueron Héctor Maya y Fernanda Sanzberro; y como candidatos a diputados Gustavo Guzmán y Sofía Gan.

La Lista AHORA 503 obtuvo 24.644 votos, es decir el 3,59 % y no alcanzó ninguna banca. Para el Senado compitió Carolina Gaillard y Gerardo Shintman; y para Diputados Paola Rubbatino y Federico Olano.

La NUEVA IZQUIERDA consiguió 17.156 votos que equivalen al 2,50 %. Como candidatos a senadores fueron Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo; y para Diputados compitieron Nadia Burgos y Facundo Scattone Moulins.

UNIÓN POPULAR FEDERAL obtuvo 12.102 votos, es decir 1,76 % y tampoco se acercó a ninguna banca. Como candidatos a senadores nacionales fueron Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola; y para Diputados Silvio Farach y Gladys Cabrera.

Por último, el MOVIMIENTO AL SOCIALISMO se quedó con 8.089 votos, es decir el 1,17 %. Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo fueron los candidatos al Senado; y Nahuel Les Pou junto a Michelle Bergamaschi Altamirano fueron a elecciones para conseguir bancas en Diputados de la Nación.

Datos de participación

Durante la elección de este 26 de octubre, participó un 70,48 % del padrón en Entre Ríos. De 1.139.220 votantes habilitados para concurrir, asistieron 802.952.

Para las 22.30 se había escrutado el 98,90 % de las mesas, alcanzando 3.431 de 3.469 en total.

Se emitieron 781.346 votos válidos de un total de 802.952. Esto equivale al 97,30%. Se contaron 701.660 votos afirmativos de 802.952 en total, lo cual significa un 87,38%. Hubo 79.686 votos en blanco, es decir un 9,92 %; y 20.798 votos nulos, es decir un 2,59%. En tanto, hubo 754 votos recurridos, o sea 0,09%; y 54 votos impugnados que equivalen al 0,01 %.

Por departamento