Amplio triunfo para la alianza de Frigerio y Milei: ganaron 3 bancas en Diputados y 2 senadores nacionales

La alianza política entre el gobernador Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza (LLA) cosechó un amplio triunfo en toda la provincia. Desde temprano comenzaron a trascender las planillas de recuento de votos de mesas electorales y vaticinaron una victoria contundente en favor del oficialismo. Estos datos no se confirmaron hasta la actualización de la web de la Cámara Nacional Electoral, que ocurrió recién a las 21.30.
De los datos oficiales se desprende que se escrutaron el 98,27% de las mesas. Para Diputados, ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA obtiene 358.272 votos, es decir el 52,91 % y gana 3 bancas. De modo que entran Andrés Lauman, Alicia Fregonese y Abel Schneider. La alianza de Milei y Frigerio se quedó, además, con 2 bancas en el Senado por lo cual ingresa a la Cámara alta Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.
FUERZA ENTRE RÍOS obtiene 232.905 votos, es decir 34,39 % y gana 2 bancas en Diputados que son para Guillermo Michel y Laura Marclay. Y consiguió una banca en el Senado que será de Adán Bahl.
En tanto, el PARTIDO SOCIALISTA obtiene 24.696 votos, es decir el 3,64 %. Como candidatos a senadores fueron Héctor Maya y Fernanda Sanzberro; y como candidatos a diputados Gustavo Guzmán y Sofía Gan.
La Lista AHORA 503 obtuvo 24.644 votos, es decir el 3,59 % y no alcanzó ninguna banca. Para el Senado compitió Carolina Gaillard y Gerardo Shintman; y para Diputados Paola Rubbatino y Federico Olano.
La NUEVA IZQUIERDA consiguió 17.156 votos que equivalen al 2,50 %. Como candidatos a senadores fueron Sofía Cáceres Sforza y Pablo Amarillo; y para Diputados compitieron Nadia Burgos y Facundo Scattone Moulins.
UNIÓN POPULAR FEDERAL obtuvo 12.102 votos, es decir 1,76 % y tampoco se acercó a ninguna banca. Como candidatos a senadores nacionales fueron Emilio Martínez Garbino y María Isabel Sola; y para Diputados Silvio Farach y Gladys Cabrera.
Por último, el MOVIMIENTO AL SOCIALISMO se quedó con 8.089 votos, es decir el 1,17 %. Juan Cruz Ross y Cynthia Acevedo fueron los candidatos al Senado; y Nahuel Les Pou junto a Michelle Bergamaschi Altamirano fueron a elecciones para conseguir bancas en Diputados de la Nación.
Datos de participación
Durante la elección de este 26 de octubre, participó un 70,48 % del padrón en Entre Ríos. De 1.139.220 votantes habilitados para concurrir, asistieron 802.952.
Para las 22.30 se había escrutado el 98,90 % de las mesas, alcanzando 3.431 de 3.469 en total.
Se emitieron 781.346 votos válidos de un total de 802.952. Esto equivale al 97,30%. Se contaron 701.660 votos afirmativos de 802.952 en total, lo cual significa un 87,38%. Hubo 79.686 votos en blanco, es decir un 9,92 %; y 20.798 votos nulos, es decir un 2,59%. En tanto, hubo 754 votos recurridos, o sea 0,09%; y 54 votos impugnados que equivalen al 0,01 %.
Por departamento
- Colón (100% escrutado): La Libertad Avanza 52,66% | Fuerza Entre Ríos 34,71% | Ahora 503 4,34%
- Concordia (100%): La Libertad Avanza 48,46% | Fuerza Entre Ríos 38,69% | Ahora 503 4,10%
- Diamante (100%): La Libertad Avanza 62,62% | Fuerza Entre Ríos 29,45% | Partido Socialista 2,29%
- Federación (98,92%): La Libertad Avanza 56,94% | Fuerza Entre Ríos 32,94% | Ahora 503 2,95%
- Federal (100%): La Libertad Avanza 42,62% | Fuerza Entre Ríos 41,84% | Unión Popular Federal 6,66%
- Feliciano (100%): Fuerza Entre Ríos 54,17% | La Libertad Avanza 37,78% | Partido Socialista 2,52%
- Gualeguay (100%): La Libertad Avanza 54,78% | Fuerza Entre Ríos 26,61% | Ahora 503 10,60%
- Gualeguaychú (99,32%): La Libertad Avanza 54,90% | Fuerza Entre Ríos 33,44% | Partido Socialista 2,97%
- Islas del Ibicuy (100%): Fuerza Entre Ríos 46,03% | La Libertad Avanza 45,70% | Ahora 503 2,13%
- La Paz (99,42%): La Libertad Avanza 44,12% | Fuerza Entre Ríos 39,12% | Ahora 503 8,40%
- Nogoyá (100%): La Libertad Avanza 54,84% | Fuerza Entre Ríos 34,68% | Partido Socialista 3,27%
- Paraná (98,19%): La Libertad Avanza 54,67% | Fuerza Entre Ríos 31,89% | Partido Socialista 4,42%
- San Salvador (100%): La Libertad Avanza 56,68% | Fuerza Entre Ríos 31,68% | Partido Socialista 4,14%
- Tala (100%): La Libertad Avanza 53,02% | Fuerza Entre Ríos 38,60% | Partido Socialista 2,39%
- Uruguay (99,25%): La Libertad Avanza 52,79% | Fuerza Entre Ríos 34,95% | Ahora 503 3,36%
- Victoria (100%): La Libertad Avanza 55,48% | Fuerza Entre Ríos 28, 68% | Partido Socialista 8,52%
- Villaguay (100%): La Libertad Avanza 51,79% | Fuerza Entre Ríos 38% | Partido Socialista 3,20%