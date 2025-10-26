“Gualeguaychú fue contundente”, afirmó el intendente Mauricio Davico

Davico celebró el triunfo contundente en su localidad, por más de 20 puntos sobre el peronismo.

Luego de la jornada electoral vivida en Gualeguaychú y del recuento de los votos de las Elecciones Legislativas 2025, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo el 55% en la ciudad con 98,89% de las mesas escrutadas.

"Esta elección es una piedra fundamental para lo que queremos para Gualeguaychú, para Entre Ríos y para la Argentina. O se volvía al kirchnerismo, al populismo, a la corrupción; o por el contrario apoyábamos el cambio propuesto por el presidente Javier Milei. Y la gente de Gualeguaychú, de Entre Ríos y de gran parte del país eligió seguir adelante y confiar en el Presidente y en el rumbo que determinó para el país", enfatizó el intendente Davico ante la multitud que se acercó al centro de cómputos para celebrar la victoria electoral.

Por su parte, el presidente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, Andrés Romero, también se dirigió a los presentes con palabras de euforia y festejo: "En esta elección elegimos ser libres. A partir de hoy somos libres. Por eso creo que esta elección es tan importante, porque hoy se definió en el país la continuidad de nuestro modelo, que es el que conduce nuestro presidente Javier Milei".

La Alianza La Libertad Avanza quedó a nivel local en la primera posición, a 22 puntos de Fuerza Entre Ríos.La lista encabezada por Joaquín Benegas Lynch, quien obtuvo una banca en el Senado de la Nación; y por Andrés Laumann, quien ingresó a la Cámara de Diputados, obtuvo una contundente victoria en Gualeguaychú, resultado que se repitió en todo Entre Ríos.

En segundo lugar quedó la lista de Fuerza Entre Ríos encabezada por Guillermo Michel y Adán Bahl, que consiguió en Gualeguaychú el 32% de los votos.

En total, en Gualeguaychú sufragó el 74% del padrón electoral, posicionándose como una de las ciudades con mayor participación en las Elecciones Legislativas 2025.