El Partido Justicialista sólo obtuvo el triunfo en dos departamentos: Feliciano e Islas del Ibicuy

El Partido Justicialista sufrió una importante derrota en la provincia de Entre Ríos. De los 17 departamentos entrerrianos, el PJ sólo se impuso en dos departamentos: Feliciano e Islas del Ibicuy. La curiosidad se da que el gobernador Rogelio Frigerio perdió en su territorio tras votar en Villa Paranacito.

En el departamento de Islas, el Justicialismo obtuvo 3.094 votos que acumulan el 46,73% de los electores, mientras que La Libertad Avanza alcanzó 2.975 votos alcanzando al 44,93%. Es decir, una escueta diferencia de poco más de 100 votos.

En cuanto al otro departamento donde ganó la oposición, Feliciano, el triunfo del PJ fue un poco más holgado. La lista de Adán Bahl y Guillermo Michel obtuvo 4.552 votos superando el 54,17%. Mientras que los libertarios en alianza con el oficialismo provincial obtuvo 3.175 votos con un 37,78%.